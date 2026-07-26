به گزارش خبرنگار مهر، صادق حسینزاده ملکی شامگاه یکشنبه در حاشیه آیین افتتاحیه موکب و بدرقه دانشآموزان، معلمان در مرز چذابه اظهار کرد: برنامهریزی وزارت آموزش و پرورش برای حماسه اربعین بر سه محور اساسی استوار است.
وی افزود: تسهیل اعزام زائران و ارائه خدمات مورد نیاز در مسیر این سفر معنوی، نخستین محور فعالیتی ما محسوب میشود.
معاون پرورشی، فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، پشتیبانی، بسیج ظرفیتهای فرهنگیان، مردم و مجموعه آموزش و پرورش را برای خدمترسانی در مرزهای کشور، دومین محور برشمرد، تصریح کرد: این اهداف هر ساله با مشارکت گسترده همکاران فرهنگی محقق میشود.
وی با اشاره به ضرورت غنا بخشیدن به این سفر بیان کرد: تولید و توزیع محتوای فرهنگی متناسب با شعار و رویکردهای اربعین در کنار اجرای مجموعهای از برنامههای تربیتی در موکبها، سومین محور اصلی است.
حسینزاده ملکی، اجرای دقیق و منسجم این راهبردها را مستلزم مدیریت متمرکز دانست، بیان کرد: استقرار دبیرخانه اجرایی فعال، متخصص و باانگیزه بهمنظور هماهنگی و تدبیر در برنامهریزیها ضرورت دارد.
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