دستیار: ۶۲ هزار دانش آموز گیلانی زیر پوشش طرح شیر رایگان قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نمادین آغاز طرح توزیع شیر رایگان در مدارس کمبرخوردار استان گیلان پیش از ظهر چهارشنبه با حضور مدیرکل آموزشوپرورش استان، فرماندار شفت مسئولان محلی و جمعی از فرهنگیان و دانشآموزان در یکی از مدارس دهستان جیرده برگزار شد.
«نرگس دستیار» مدیرکل آموزشوپرورش استان گیلان در این مراسم با اشاره به رویکرد عدالتمحور دولت در حوزه تعلیم و تربیت گفت: یکی از اهداف اصلی آموزشوپرورش برقراری عدالت آموزشی و پرورشی است و خوشحالیم که گیلان بهعنوان نخستین استان اجرای این طرح ارزشمند را آغاز کرده است.
وی افزود: در مرحله نخست، بیش از ۶۲ هزار دانشآموز مدارس ابتدایی مناطق کمبرخوردار استان تحت پوشش طرح قرار گرفتهاند. اجرای این برنامه با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت آموزشوپرورش، به صورت توزیع شیر در هفته دو روز انجام میشود.
مدیرکل آموزشوپرورش گیلان ادامه داد: سلامت جسمی و تغذیه مناسب زیربنای رشد فکری و علمی دانشآموزان است و اجرای طرحهایی از این دست به گسترش رشد متوازن جسمی و دانشی نسل آینده کمک میکند امیدواریم با همکاری دستگاههای مرتبط، این طرح گسترش یابد و تعداد بیشتری از دانشآموزان را دربرگیرد.
وی در پایان خطاب به دانشآموزان گفت: فردای این کشور به دست شما ساخته میشود تلاش کنید همزمان با حفظ سلامت جسمی، با کسب دانش و بینش، آیندهای بهتر بسازید.
اختصاص ۵ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای آموزشی شفت
«ارسلان مقیمی» فرماندار شهرستان شفت نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت زیرساختهای آموزشی در شهرستان گفت: در کنار اجرای برنامههای ملی مانند توزیع شیر، امسال ۵ میلیارد تومان اعتبار مجزا برای توسعه آموزش، ورزش و فرهنگ مدارس شهرستان تصویب شده تا شاهد پیشرفتهای چشمگیر در این حوزهها باشیم.
