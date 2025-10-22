وسکویی: توزیع متوازن نیروی انسانی در نظام سلامت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، خورشید وسکویی ظهر چهارشنبه در پنل تخصصی بررسی چالشهای کمبود منابع انسانی در نظام سلامت که در نخستین روز بیستوششمین کنگره ملی و دوازدهمین کنگره بینالمللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور برگزار شد، بر ضرورت بهرهگیری همزمان از نیروهای متخصص، تکنسینهای برون سازمانی و فناوریهای نوین به منظور ارتقای نظام سلامت تأکید کرد.
وی توزیع نامتعادل نیروی انسانی، ضعف انگیزش و رضایت شغلی، غفلت از آموزش مهارتی و ناکارآمدی مدیریتی را از مهمترین چالشهای پیشروی نظام سلامت عنوان کرد.
وسکویی با اشاره به اینکه بدون توزیع بهینه منابع انسانی، تحقق اهداف حوزه سلامت دشوار خواهد بود، بر لزوم اتخاذ رویکردهای دانشمحور و متوازن در سیاستگذاریها تأکید کرد. این دیدگاه در ادامه با نظرات سایر اعضای پنل تکمیل شد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، محمد رئیسزاده، نیز در این جلسه با هشدار درباره گسست میان سیاستگذاران و نگاه تخصصی به موضوع آموزش پزشکی، بر اهمیت حفظ استانداردهای آموزشی و جلوگیری از افزایش بیرویه ظرفیت پذیرش دانشجو بدون توسعه زیرساختهای لازم تأکید کرد و گفت: «تصمیمات نظام سلامت باید علمی و اصولی باشد و کیفیت آموزش نباید فدای کمیت شود.
خطر مهاجرت نخبگان سلامت
همچنین محمد پنبهچی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با اشاره به چالشهای جمعیتی کشور و خطر مهاجرت نخبگان حوزه سلامت، نسبت به پیامدهای کاهش جمعیت جوان و افزایش سالمندان هشدار داد.
وی ضرورت برنامهریزی برای ماندگاری نیروهای باکیفیت و اصلاح نظام انگیزشی بر پایه کارآمدی را یادآور شد.
نماینده دانشجویان پرستاری کشور، آرمان مهدی، نیز بر اهمیت توجه به دغدغههای معیشتی و حرفهای جوانان تأکید کرد و گفت بهبود شرایط کاری میتواند از مهاجرت فارغالتحصیلان جلوگیری کند.
پنل تخصصی بررسی چالشهای نیروی انسانی در نظام سلامت با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ و طرح راهکارهای عملی توسط حاضران به کار خود پایان داد و بر لزوم اصلاحات جدی و عملی در این حوزه تأکید شد.
