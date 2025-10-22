انتصاب نماینده ویژه رئیس جمهور در ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در حکمی ضمن انتصاب حبیب الله حقیقی به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی نسبت به سازماندهی و تشدید مبارزه قاطع و بیامان با قاچاق کالا و ارز اقدام نمایید.
متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حبیب الله حقیقی
به استناد ماده (۳) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰.۱۱.۱۰ مجلس شورای اسلامی و نظر به تعهد، تجارب و سوابق مدیریتی ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» منصوب میشوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی نسبت به سازماندهی و تشدید مبارزه قاطع و بیامان با قاچاق کالا و ارز با بهرهمندی از عناصر مؤمن و پاکدست و با تکیه بر مسألهشناسی دقیق موضوع قاچاق، آسیبشناسی فرآیندها و روشهای موجود در کلیه حوزههای مرتبط، رصد و شناسایی زمینهها و شبکه قاچاق مبتنی بر نظارت سازمان یافته و دقیق، اصلاح یا بهبود فرآیندها و بسترهای تأثیرگذار بر قاچاق، ارائه راهکارهای مناسب در راستای قطع زمینههای قاچاق کالا و ارز با استفاده از ظرفیت نخبگان و نهادهای مردمی، برگزاری منظم جلسات، پیگیری مستمر مصوبات تا حصول نتیجه، افزایش همکاری و همافزایی صمیمانه بین دستگاههای ذیربط و نظارت بر عملکرد آنان اقدام نمایید. بدیهی است سایر دستگاهها و نهادهای مسئول مکلف به همکاری و پاسخگویی نسبت به وظایف قانونی خویش میباشند.
توفیقات روز افزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
