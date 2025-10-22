  1. استانها
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

سرهنگ نعمتی: ۴ نفر هنجارشکن در تبریز دستگیر شد

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری ۴ نفر هنجارشکن و قمه بدست و ۹ نفر معتاد و مواد فروش در دو عملیات پلیسی توسط ماموران کلانتری ۱۸ شهرک امام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره هنجارشکنی و عربده کشی در یکی از پارکهای تبریز ماموران کلانتری ۱۸ شهرک امام به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی افزود؛ ماموران پس از حضور در محل مشاهده می‌کنند که ۴ نفر جوان با قمه و چاقو به شهروندان ایجاد مزاحمت می‌کنند که با درایت هر چهار نفر را دستگیر و به مقر انتظامی دلالت می‌دهند.

سرهنگ نعمتی گفت؛ ماموران کلانتری ۱۸ شهرک امام در یک عملیات پلیسی دیگر تعداد ۹ نفر معتاد و مواد فروش را دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی و کمپ ترک اعتیاد دادند.

