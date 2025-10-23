  1. استانها
نعمتی: جاعل و کلاهبردار حرفه‌ای در تبریز دستگیر شد

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری یک نفر جاعل و کلاهبردار حرفه‌ای که با ۲۰ برگ سند تک برگ جعلی حدود ۴۸ هزار متر مربع زمین های تجاری و مسکونی را بنام خود کرده بود، خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز پنجشنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی و گزارش مردمی مبنی بر اینکه فردی با عناوین مختلف و با جعل و کلاهبرداری اقدام به تهیه سند ملکی خرید و فروش می‌کند در دستور کار مأموران کلانتری ۱۸ شهرک امام قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: مأموران پس از بررسی موضوع و تحقیقات پلیسی فرد جاعل را در کمترین زمان ممکن دستگیر و به کلانتری دلالت می‌دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز در پایان با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های پلیسی به تهیه ۲۰ برگ سند جعلی املاک در حدود ۴۸ هزار هکتار زمین اعتراف کرد، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل پلیس آگاهی استان گردید.

