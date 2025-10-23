ذاکر: حق آبه دریاچه ارومیه بازگردد؛ کمبود ۲۷۰۰ تخت بیمارستانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدسلمان ذاکر صبح پنجشنبه در نشست فرهیختگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی با رئیس جمهور با گلایه از خشک شدن کامل دریاچه ارومیه، افزود: ۵۱ درصد از حق آبه دریاچه ارومیه از رودخانه زرینه رود و سیمینه رود به استان‌های دیگر می‌رود، باید آب جایگزین برای این استان‌ها تامین شود تا حق آبه دریاچه بازگردد.

وی با بیان اینکه ۲۷ راهکار برای احیای دریاچه ارومیه طراحی شده است، گفت: مدیریت تغییرات اقلیم و مبارزه با تهدیدات محیط زیست باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استان در شاخص‌های بهداشتی و درمانی عقب است، افزود: هم اکنون در استان دو هزار و ۷۰۰ تخت بسمارستانی کمبود داریم و بسیاری از طرح‌های درمانی از جمله دهکده سلامت و… نیمه تمام رها شده اند.

حجت الاسلام ذاکر گفت: متأسفانه در بخش تخت سوختی تنها ۲۰ تخت داریم و بسیاری از بیماران مجبور هستند برای مداوا به تبریز یا شیراز و تهران بروند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار تعیین وضعیت پرستاران در کشور و تبدیل وضعیت آنها شد و افزود: ظرف چهار سال اخیر هزار پرستار از ارومیه و استان مهاجرت کرده اند باید با تبدیل وضعیت پرستاران شاغل جلوی مهاجرت آنها گرفته شود.

تبدیل آذربایجان غربی به منطقه آزاد، تکمیل طرح‌های آب و فاضلاب، طرح‌های نیمه تمام ورزشی و توجه به بحث مسکن از دیگر موارد مورد طرح توسط حجت الاسلام ذاکر در این نشست بود.

آذربایجان غربی ظرفیت تبدیل شدن به الگوی عدالت و وحدت را دارد

نماینده مردم شهرستان‌های پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با اشاره به اینکه عدالت از نیازهای اساسی جامعه امروز است، گفت: آذربایجان غربی محل زیست مسالمت آمیز اقوام، ادیان و مذاهب بوده و هست و باید سازو کاری فراهم شود تا در این استان وحدت به صورت عملی در جامعه جریان داشته باشد.

کمال حسین پور بر توجه به توسعه متوازن نیز تاکید کرد و افزود: باور دارم که آذربایجان غربی ظرفیت تبدیل به الگوی عدالت، وحدت و پیشرفت را دارد.

وی بر بازگرداندن نخبگان به میدان تصمیم تاکید کرد و ادامه داد: باید اقداماتی صورت گیرد تا از مهاجرت جوانان مرزنشین به خارج از کشور جلوگیری کرد؛ البته در این خصوص با تدابیر استاندار آذربایجان غربی، اقدامات خوبی صورت گرفته است.

نماینده مردم شهرستان‌های پیرانشهر و سردشت در مجلس با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از رنج کشاورزان است، افزود: امیدواریم با اختیاراتی که به استان داده می‌شود، زمینه بهبود معیشت مرزنشینان فراهم شود.