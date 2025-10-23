  1. استانها
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

فرماندار دماوند: ساخت‌وسازهای غیرمجاز منابع آبی دماوند را تهدید می‌کند

دماوند- فرماندار دماوند با هشدار نسبت به معضل آب در این شهرستان گفت: دماوند هیچ‌گونه حق‌آبه‌ای از سدهای اطراف ندارد و هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز، پایداری منابع آبی را با خطر جدی مواجه می‌سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری آزاد پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک تبیین منشور دولت وفاق ملی و گفت‌وگوی مسئله‌محور با اشاره به نقش مهم دهیاران در مدیریت روستایی اظهار کرد: دهیاران باید با روحیه مدیریتی، قانون‌گرایی و تعامل مؤثر با مردم و شوراها در مسیر توسعه روستاها گام بردارند.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از اعتیاد افزود: اعتیاد ابرآسیب جامعه است و منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی نظیر طلاق و بزهکاری محسوب می‌شود؛ دهیاران باید در فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم نسبت به خطرات مواد مخدر نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار دماوند خاطرنشان کرد: دهیاران موظفند در صورت مشاهده موارد توزیع و فروش مواد مخدر، مراتب را برای برخورد قاطع به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند.

وی درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها هشدار داد و گفت: افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز موجب نابودی منابع طبیعی، زمین‌های کشاورزی و تهدید منابع آبی دماوند شده است و دهیاران باید در این زمینه پاسخگو باشند.

حیدری آزاد تصریح کرد: دماوند هیچ‌گونه حق‌آبه‌ای از سدهای اطراف ندارد و هرگونه توسعه بی‌ضابطه می‌تواند پایداری منابع آبی را به خطر اندازد.

وی در پایان با تأکید بر استفاده بهینه از اعتبارات دهیاری‌ها گفت: اعتبارات نباید راکد بماند؛ این منابع باید با برنامه‌ریزی دقیق و در جهت رفاه مردم هزینه شود.

