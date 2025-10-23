به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری آزاد پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک تبیین منشور دولت وفاق ملی و گفتوگوی مسئلهمحور با اشاره به نقش مهم دهیاران در مدیریت روستایی اظهار کرد: دهیاران باید با روحیه مدیریتی، قانونگرایی و تعامل مؤثر با مردم و شوراها در مسیر توسعه روستاها گام بردارند.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از اعتیاد افزود: اعتیاد ابرآسیب جامعه است و منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی نظیر طلاق و بزهکاری محسوب میشود؛ دهیاران باید در فرهنگسازی، اطلاعرسانی و آگاهسازی مردم نسبت به خطرات مواد مخدر نقشآفرینی کنند.
فرماندار دماوند خاطرنشان کرد: دهیاران موظفند در صورت مشاهده موارد توزیع و فروش مواد مخدر، مراتب را برای برخورد قاطع به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند.
وی درباره ساختوسازهای غیرمجاز در روستاها هشدار داد و گفت: افزایش ساختوسازهای غیرمجاز موجب نابودی منابع طبیعی، زمینهای کشاورزی و تهدید منابع آبی دماوند شده است و دهیاران باید در این زمینه پاسخگو باشند.
حیدری آزاد تصریح کرد: دماوند هیچگونه حقآبهای از سدهای اطراف ندارد و هرگونه توسعه بیضابطه میتواند پایداری منابع آبی را به خطر اندازد.
وی در پایان با تأکید بر استفاده بهینه از اعتبارات دهیاریها گفت: اعتبارات نباید راکد بماند؛ این منابع باید با برنامهریزی دقیق و در جهت رفاه مردم هزینه شود.
