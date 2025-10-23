عموری: طرح جامع نخیلات خوزستان تهیه و تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری پیش از ظهر امروز پنجشنبه در دومین بزرگداشت روز ملی خرما در اهواز با اشاره به تشکیل جلسات مداوم بیش از دو ماه اتاق‌های بازرگانی، انجمن ملی و استانی، اظهار کرد: جلسات بسیار زیادی در سطح کشور و استان‌ها برگزار می‌شود اما خروجی آن ملموس نیست، مثلاً در خوزستان که مهد نخل و خرما است رخ دادن اتفاق خاصی برای کشاورزان و یا بهتر شدن وضعیت صادرات را شاهد نیستیم.

وی با گلایه مندی از عدم حضور وزیر جهاد کشاورزی در این برنامه گفت: چرا وی نباید در جمعی که قرار است در خصوص مهمترین محصولات کشاورزی کشور صحبت شود حضور پیدا کنند؟ وزیر جهاد کشاورزی باید نتیجه این جلسه را رقم بزنند، مصوبات آن را به هیئت دولت برده و راهکار ارائه دهند.

عموری با تاکید بر اینکه نخل، تنها درخت نیست بلکه یک نفر و زندگی است، تصریح کرد: هفت هزار سال پیش نخل وجود داشته و کلمه نخل ۲۰ بار در قرآن کریم و ۵۰ بار در انجیل و دیگر کتاب‌ها تکرار شده است.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه نخل برای خوزستانی‌ها و استان‌های جنوبی نمادی مقدس است، افزود: سطح زیر کشت نخیلات در جهان حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار و میزان تولید آن حدود ۹.۶ تا ۹.۸ میلیون تن در جهان است که منطقه آسیا بیشترین سهم در تولید را دارد.

عموری گفت: در ایران حدود ۱.۴ میلیون تن خرما در سال تولید می‌شود و تنها مصرف آن خرما نیست بلکه در حوزه‌های دیگر از جمله دارو، بهداشت، سوخت زیستی، صنایع دستی و … نیز کاربرد دارد.

وی با اعلام اینکه ایران مقام دوم تولید خرما در جهان را دارد، عنوان کرد: بیشترین خرمای ایران در خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و فارس و کرمان تولید می‌شود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به مشکلات صنعت خرما اشاره کرد و ادامه داد: قدیمی و کم بازده بودن برخی از نخلستان‌ها، کمبود آب، کیفیت آب نامناسب، کمبود صنایع تبدیلی، خام فروشی، بسته بندی نامناسب، وجود دلالان، تغییرات ناگهانی در قوانین و تعرفه‌ها، مشکلات ناشی از تحریم که بخشی از آن خود تحریمی است و حمل و نقل از جمله چالش‌های این صنعت هستند.

عموری با اشاره به مشکلات خاص خوزستان در صنعت خرما، اظهار کرد: جنگ تحمیلی نه تنها جوانان ما را شهید کرد بلکه بسیاری از نخلستان‌های ما را شهید کرد که تاکنون بیش از چهار میلیون نفر نخل‌های خود را از دست داده ایم.

وی تاکید کرد: در خوزستان به دلیل کارهای غیرکارشناسی و احداث سد گتوند به تدریج شوری آب و خشکسالی را شاهد بودیم.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان بر اینکه خسارت شوری آب کمتر از خسارت جنگ برای خوزستان نبود، تصریح کرد: حقابه نخیلات باید تأمین شود چرا که اگر آب نباشد حیات هم وجود ندارد لذا طرح جامع نخیلات خوزستان تهیه و تدوین شود.

عموری گفت: خرما از خوزستان صادر نمی‌شود و آمار دقیق صادرات خرمای استان را نداریم لذا باید خرمای صادراتی خوزستان در گمرکات استان احراز شود.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم صادرات واقعی انجام شود از خام فروشی جلوگیری و برند استان ایجاد شود تا همانگونه که اکنون معروف است معروف تر شود.

عموری بیان کرد: نخلستان‌های خوزستان نه تنها برای معیشت محلی بلکه برای امنیت غذایی، حفظ اشتغال و صادرات حیاتی است لذا اگر اقدامی صورت نگیرد میراثی ارزشمند را از دست خواهیم داد.