به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنیتمیم صبح پنجشنبه در حاشیه رقابتهای المپیاد شنای کشور با اشاره به برگزاری این رویداد در هفته تربیتبدنی، از وزارت ورزش و جوانان بابت برنامهریزی دقیق و هدفمند در حوزه استعدادیابی تقدیر کرد.
وی اظهار کرد: برگزاری مسابقات در قالب استعدادیابی در بهترین زمان ممکن، یعنی هفته تربیتبدنی، اقدامی ارزشمند بود که توانست چرخ برخی رشتههای ورزشی را که سالها دچار رکود بودند، دوباره به حرکت درآورد.
بنیتمیم با اشاره به عملکرد هیئتهای ورزشی در این رقابتها، گفت: این المپیاد نشان داد کدام هیئتها برای استعدادهای خود برنامهریزی کردهاند و نگاه بلندمدت به آینده ورزش استان دارند. وزارتخانه با همکاری فدراسیونها، هیئتها و ادارات کل، کار بزرگی را رقم زده است.
وی با تأکید بر اهمیت رشته شنا بهعنوان یکی از رشتههای المپیکی پرمدال، افزود: استان خوزستان سالهاست در این رشته با حواشی و عقبماندگی مواجه بوده و حرفی برای گفتن نداشتهایم. امیدوارم این رقابتها نقطه شروعی برای احیای این رشته در استان باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان تصریح کرد: برای پیشرفت واقعی، باید افراد متخصص و دلسوز وارد میدان شوند؛ کسانی که برای این رشته دل میسوزانند و نه صرفاً بهدنبال منافع شخصی هستند.
وی با اشاره به مشارکت نهادهای مختلف از جمله مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری، نیروی انتظامی، شبکه بهداشت و استانداری، گفت: وقتی این مجموعهها پای کار هستند، یعنی ظرفیت وجود دارد. همانطور که رئیس فدراسیون نیز تأکید کرد، حیف است استخری با این امکانات در کشور بدون استفاده بماند.
بنیتمیم در پایان ابراز امیدواری کرد: با بهرهگیری صحیح از ظرفیتهای موجود، بتوانیم رشته شنا را در خوزستان به جایگاه واقعی خود برسانیم و مسیر توسعه ورزشهای المپیکی را هموار کنیم.
