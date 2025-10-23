نمایش موزیکال «الیور توئیست» روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش موزیکال «الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی اجرای عمومی خود را از شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر در استادیوم تنیس مجموعه ورزشی باشگاه انقلاب آغاز کرد.

هوتن شکیبا، بهنوش طباطبایی، بانیپال شومون، امیرکاوه آهنین‌جان، با حضور سیامک انصاری و کاظم سیاحی ایفاگر نقش‌های اصلی این نمایش هستند.

تهیه کننده این اثر نمایشی جلیل کیا است.

نمایش موزیکال «الیور توئیست» بر اساس رمان چارلز دیکنز و با آهنگسازی نسخه موزیکال توسط لایونل بارت، دراماتورژی محمدرضا کوهستانی و همراهی گروهی از هنرمندان تئاتر و موسیقی آماده اجرا شده است.

رایان سرلک، پرهام غلاملو و آرشام جهان پناه ایفاگر نقش داجر و الیور هستند و سهیل دانش اشراقی نیز مدیر هنری این پروژه است.

بلیت فروشی این نمایش در سایت «ایران تیک» انجام می‌شود.