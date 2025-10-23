به گزارش خبرگزاری مهر، علی خلیلی در همایش ورزش صبحگاهی شهرستان سلطانیه افزود: یکی از راه‌های تأمین سلامت عمومی ورزش کردن است و در این میان از جمله ورزش‌های راحت و در دسترس ورزش‌های صحبگاهی است.

وی اضافه کرد: بر این اساس فدراسیون ورزش‌های همگانی تلاش دارد ترویج فعالیت بدنی روزانه را به مدت ۳۰ دقیقه برساند که در این خصوص رویدادهای مختلفی را برای عموم جامعه در نظر گرفته است.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با بیان اینکه یکی از برنامه های مهم فدراسیون توسعه پیاده روی و فرهنگ سازی آن در جامعه است گفت: توجه اقشار مختلف مردم به این ورزش ساده و در دسترس همگان نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت.

خلیلی با بیان اینکه در این راستا طرحی تحت عنوان ماوا «ایستگاه‌های ورزشی» در حال اجراست افزود: این طرح برای سازماندهی مراکز و ایستگاه‌های ورزشی ایران در نظر گرفته شده است و مربیان و ورزشکاران در این مراکز ثبت‌نام و حمایت می‌شوند.

وی اضافه کرد: مردم با کمک فناوری می‌توانند نزدیکترین پارک یا محل ورزش را پیدا و در آن حداقل به مدت ۳۰ دقیقه فعالیت کنند که این سیستم همچنین با اتصال به سامانه‌های دیگر، راهنمایی‌های لازم را برای نوع ورزش و تمرینات مناسب ارائه می‌دهد.

خلیلی با بیان اینکه برگزاری همایش ورزش صبحگاهی شهرستان سلطانیه نیز از اهداف طرح تلقی می‌شود افزود: توسعه و ترویج ورزش صبحگاهی از اهداف مهم فدراسیون است که با جدیت دنبال می‌شود و عموم مردم باید آن را در برنامه کاری خود بگنجانند.

وی با تاکید بر اینکه پیاده روی به مدت ۳۰ دقیقه، ورزشی راحت، ارزان و با حداقل امکانات است که می‌توان انجام داد گفت: عموم مردم باید برای تامین سلامتی و پیشگیری از بیماری‌ها روزانه ورزش کنند.

وی با تاکید بر اینکه استان زنجان در رشته‌های مختلف قهرمان پرور و سرآمد است گفت: امیدواریم این استان در حوزه ورزش همگانی آن را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد.

خلیلی به عملکرد برنامه‌های ورزش همگانی و سلامت عمومی اشاره کرد و افزود: هدف اصلی توسعه فعالیت‌های بدنی در جامعه است که می‌تواند نشاط اجتماعی، امنیت، آرامش، وحدت و دوستی را در بین مردم تقویت کند.

رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی با بیان اینکه برنامه‌های روزانه و تجمع‌های ورزشی، مانند پیاده‌روی‌های همگانی در استان‌های مختلف برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: پخش زنده آنها در رسانه امکان مشارکت گسترده‌تر مردم را فراهم می‌کند.