علامتی: ۶۰ درصد بازار اسباب بازی کشور در دست محصولات خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از اولین نمایشگاه اسباب بازی کشور در ارومیه اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد بازار اسباببازی کشور در اختیار تولیدات داخلی و ۶۰ درصد مربوط به محصولات خارجی است.
وی ادامه داد: هدف ما افزایش سهم تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی است. البته بخشی از واردات از مبادی رسمی و قانونی انجام میشود و همه آن قاچاق نیست.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: نمایشگاه تنها محلی برای خرید و فروش کالا نیست؛ بلکه مکانی برای تولید و تبادل معناست. در چنین رویدادهایی اندیشمندان، فعالان فرهنگی، رسانهای و تربیتی فرصتی مییابند تا درباره ظرفیتهای صنعت اسباببازی، نقش آموزشی و تربیتی آن و جایگاه خلاقیت در زندگی کودکان تأمل کنند.
علامتی افزود: نمایشگاه اسباببازی بستری برای تعامل میان فرهنگ، آموزش و جامعه است؛ خانوادهها در کنار فرزندان خود میآیند تا هم بازی و شادی را تجربه کنند و هم خلاقیت را ببینند. این فضا در حقیقت یک رسانه زنده و چندحسی است که بینایی، شنوایی و درک حسی را همزمان درگیر میکند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری یادآور شد: پیش از این، جشنوارههای اسباببازی بهصورت متمرکز در تهران برگزار میشد، اما در شورای نظارت بر طراحی، ساخت و واردات اسباببازی تصمیم گرفتیم در مسیر تحقق عدالت فرهنگی، این رویدادها را به استانها ببریم. نخستین دوره استانی نیز با میزبانی آذربایجانغربی آغاز شده است.
تصویب سند ملی اسباب بازی در کشور
علامتی با اشاره به حضور گسترده تولیدکنندگان داخلی در این رویداد گفت: امروز بیش از ۲۵۰ تولیدکننده اسباببازی در کشور فعالاند و در این نمایشگاه نیز ۱۲۰ تولیدکننده ایرانی با بیش از ۸۰۰ قلم کالای سرگرمی و اسباببازی حضور دارند که همگی مورد تأیید بوده و با قیمت مناسب عرضه میشود.
وی از تصویب سند ملی اسباببازی خبر داد و گفت: این سند پس از دو سال کار کارشناسی، در شورای نظارت بر اسباببازی تصویب و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد. خوشبختانه اکنون در شورای عالی به تصویب رسیده و پس از ابلاغ رئیسجمهور، مرحله اجرایی آن آغاز خواهد شد..
نخستین «رویداد استانی بازی و اسباببازی» در ادامه جشنواره ملی اسباببازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۲۸ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در ارومیه در حال برگزار است.
