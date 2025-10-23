صمیمی: ساخت ۲۷۸ مدرسه در آذربایجان غربی؛ ۸۰۰ مدرسه کمبود داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صمیمی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست توسعه و عدالت آموزشی با مشارکت مردم که با حضور رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد، افزود: حال حاضر ۲۷۸ طرح ساخت مدرسه با ۱۵۹۶ کلاس درس در استان اجرا میشود.
وی درادامه افزود: ۵۰ میلیارد تومان برای تامین تجهیزات و سخت افزارهای آموزشی در مدارس استان هزینه شده است که صرف خرید و نصب بوردهای هوشمند و تعاملی و کیتهای آموزشی و سایر تجهیزات شده است همچنین ۱۳۸ طرح ورزشی در مدارس استان اجرا شده است.
مدیر کل آموزش وپرورش آذربایجان غربی گفت: تعامل با مراکز آموزشهای فنی و حرفهای در ۱۳ شهرستان و توافق با نه واحد صنعتی برای ایجاد هنرستانهای جوار صنعت از مهمترین اقداما ت استان درحوزه مهارت آموزی دانش آموزان است.
وی با بیان اینکه این استان ۸۰۰ مدرسه برای رسیدن به میانگین کشوری کمبود دارد که هم اکنون ۳۸۸ مدرسه در دست احداث است، افزود: برای توسعه نهضت عدالت آموزشی بیش از ۲۵۰ تیم مردمی متشکل از فرهنگیان و خیران تشکیل شده است که یکهزار و ۷۲۰ نفر در این تیمها سازماندهی شدهاند تا اهداف تعیینشده دولت در این زمینه سریعتر محقق شود.
صمیمی گفت: طرحهای مختلفی برای توسعه نهضت عدالت آموزشی در استان اجرا میشود که طرح «حامی» با مشارکت بیش از ۶ هزار و ۹۰۰ معلم و خیر آموزشی یکی از شاخصترین این اقدامات است و هدف آن فراهم کردن فرصتهای آموزشی برابر برای همه دانشآموزان است.
امضای تفاهم نامه با ۹ واحد تولیدی برای آموزش دانش آموزان
وی با اشاره به اینکه هدایت دانش اموزان به سمت رشتههای فنی و حرفهای وهنرستانها در دستور کار است اظهار کرد: در این راستا با ۹ واحد تولیدی بزرگ و فعال تفاهمنامههایی منعقد شده و هماکنون دانشآموزان برای آموزش حرفهای در این واحدها حضور مییابند.
نماینده دنش آموزان آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به اینکه دانش اموزان آذربایجان غربی نیازمند کلاسهای بهتر و با جمعیت کمتر هستند اظهار کرد: با اهتمام دولت چهاردهم بارقه امیدی در دل دانش آموزان مناطق محروم مرزی در این استان در زمینه حذف کلاسهای کانکسی و سنگی زده شده است و امیدواریم در مدت اندک این کلاسها به طور کامل از استان برچیده شود.
الناز فراهانی با تأکید بر نیاز به کلاسهای بهتر و با جمعیت کمترَ، گفت: با توجه به اهتمام دولت چهاردهم، بارقه امیدی در دل دانشآموزان مناطق محروم مرزی ایجاد شده و امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن، کلاسهای کانکسی و سنگی به طور کامل از استان برچیده شود.
وی همچنین بر ضرورت ساخت اردوگاههای جدید، استاندارد و مطلوب برای تربیت و آموزش دانشآموزان تأکید کرد تا نشاط و شادابی در دل آنها همواره باقی بماند.
لیلا ابراهیمی، نماینده معلمان آذربایجان غربی، نیز در این نشست گفت: کیفیت آموزش با معلم توانمند، محتوای کارآمد و بهروز و دانشآموز با انگیزه محقق میشود و برای ساختن ایرانی توسعهیافته، تحقق این اقدامات ضروری است.
این معلم همچنین بر بازنگری در جذب معلمان، بازسازی مراکز علمی و پژوهشی متناسب با نیاز دانشآموزان استان، ساخت دارالقرآنها و شکوفایی استعدادها بدون تبعیض تأکید کرد و خواستار توجه سیاستگذاران به این مسائل شد.
