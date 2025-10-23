٣ مدال برنز برای پومسه فری‌ استایل ایران

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، رقابتهای تکواندو سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین از ساعت ۱۴:۱۵ امروز (پنجشنبه) به وقت محلی در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین و در بخش پومسه فریاستایل پیگیری شد که محمدامین حبیبزاده و سنا شایگان به مدال برنز رسیدند.
در ادامه مسابقات امروز، حبیبزاده در رقابت با ۷ شرکت گننده دیگر امتیاز ۷.۱۴ را بدست آورد و پس از نمایندگان تایلند و چین در رده سوم قرار گرفت.
در بخش دختران نیز سنا شایگان امتیاز ۶.۹۰ را به دست آورد و پشت سر رقبایی از چینتایپه و چین به مدال برنز رسید.
همچنین تیم ایران متشکل از محمدامین حبیبزاده و سنا شایگان به مدال برنز رسید.تیم ایران موفق با کسب امتیاز ۶.۸۸ شد و پس از نمایندگان تیمهای تایلند و چین در رده سوم قرار گرفتند.
نظر شما