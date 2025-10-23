  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

بازی های آسیایی جوانان - بحرین

٣ مدال برنز برای پومسه فری‌ استایل ایران

دو ملی پوش ایران در پومسه فری استایل موفق به کسب مدال برنز در بازی های آسیایی جوانان شدند، در بخش تیمی هم تبم ایران مدال برنز گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، رقابت‌های تکواندو سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین از ساعت ۱۴:۱۵ امروز (پنج‌شنبه) به وقت محلی در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین و در بخش پومسه فری‌استایل پیگیری شد که محمدامین حبیب‌زاده و سنا شایگان به مدال برنز رسیدند.

در ادامه مسابقات امروز، حبیب‌زاده در رقابت با ۷ شرکت گننده دیگر امتیاز ۷.۱۴ را بدست آورد و پس از نمایندگان تایلند و چین در رده سوم قرار گرفت.
در بخش دختران نیز سنا شایگان امتیاز ۶.۹۰ را به دست آورد و پشت سر رقبایی از چین‌تایپه و چین به مدال برنز رسید.

همچنین تیم ایران متشکل از محمدامین حبیب‌زاده و سنا شایگان به مدال برنز رسید.تیم ایران موفق با کسب امتیاز ۶.۸۸ شد و پس از نمایندگان تیم‌های تایلند و چین در رده سوم قرار گرفتند.

سیده فرزانه شریفی

