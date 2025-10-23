عزیزی: «جهاد تبیین» راه مقابله با تحریف و حفظ سرمایه اجتماعی است

سرهنگ مهدی عزیزی در حاشیه دوره توانمندسازی شبکه متربیان بسیج با محوریت موضوع جهاد تبیین و روشنگری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت «جهاد تبیین» اظهار کرد: این مفهوم در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.
معاون سیاسی سپاه قدس گیلان افزود: موضوع جهاد تبیین و روشنگری از مفاهیمی است که حضرت آقا در سال ۱۳۹۵ مطرح فرمودند و در سال ۱۴۰۰ نسبت به این قضیه تبیین و بررسی کردند.
عزیزی با اشاره به فرمایش حضرت آقا در خصوص موضوع «جهاد تبیین»، «بیان واقعیتها و روشنگری» تصریح کرد: اگر این «جهاد تبیین» بهدرستی انجام شود، هم جلوی تحریف گرفته میشود، هم سرمایه اجتماعی نظام حفظ میشود و هم برخی مشکلات به واسطه جهاد تبیین مرتفع میشود.
وی با تأکید بر اینکه این موضوع در درجه اول وظیفه نخبگان و جامعه علمی است، اظهار کرد: کار جهاد تبیین مستلزم فعالیت علمی، تحقیقی و آموزشی است.
دشمن به دنبال غبارآلود کردن فضای فکری جامعه است
معاون سیاسی سپاه قدس گیلان با اشاره به برگزاری دوره توانمندسازی شبکه متربیان بسیج افزود: معاونت تعلیم و تربیت و معاونت سیاسی در نظر دارد که با برگزاری دوره توانمندسازی ویژه مربیان صالحین بمنظور آموزش مسائل علمی و آموزشی جهاد تبیین با بهرهگیری از اساتید کشوری، این آموزشها را به سرشاخههای جامعه منتقل کنند.
عزیزی با اشاره به تلاشهای دشمن برای ایجاد فضای غبارآلود در جامعه گفت: دشمن در مقابل این جهاد تبیین بیکار ننشسته است. تمام ترفند او این است که فضا را غبارآلود کند و آینده را بهگونهای جلوه دهد که جوان و نوجوان نسبت به آینده نظام بدبین شوند.
وی جهاد تبیین را از تاکید مهم مقام معظم رهبری دانست و گفت: رمز مقابله با نبرد دشمن، جهاد تبیین و بیان واقعیتها است.
معاون سیاسی سپاه قدس گیلان افزود: کار، کار نخبگانی و جامعه علمی است و انشاءالله که دلسوزان نظام، همه آنهایی که دلشان برای انقلاب میسوزد، این مسیر را تداوم خواهند بخشید.
