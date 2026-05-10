به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حقجویان اعلام کرد: مأموران انتظامی این شهرستان هنگام گشتزنی به یک دستگاه وانت نیسان حامل چوب مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو، سه تن چوب درخت بلوط کشف شد که بنا بر نظر کارشناسان، ارزش آن حدود دو میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی اسلامآبادغرب ادامه داد: راننده خودرو که در زمینه قطع غیرمجاز درختان و انتقال چوبهای جنگلی فعالیت داشت، در همان محل شناسایی و دستگیر شد.
حقجویان تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی گفت: قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب میتواند به تخریب جنگلها و بروز آسیبهای زیستمحیطی منجر شود و همکاری شهروندان در گزارش موارد مشکوک از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ نقش مهمی در پیشگیری از این جرائم دارد.
