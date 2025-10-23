به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه پنج‌شنبه در جلسه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری در محل فرمانداری سمنان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری برای رفع مشکلات شهری اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسه، ایجاد هم‌افزایی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای مؤثر مصوبات در حوزه ساماندهی شهری است.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی سد معبر در خیابان امام (ره) و واحدهای صنفی درجلوخان مسجد امام (ره) و اطراف امامزاده یحیی (ع) تصریح کرد: این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد و مقرر شده است جمع‌آوری و ساماندهی کامل در این نقاط با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود تا آسایش شهروندان و نظم شهری تقویت گردد.

فرماندار سمنان با بیان اینکه زیباسازی منظر شهری و بافت قدیمی از اولویت‌های مهم در مدیریت شهری محسوب می‌شود، گفت: تلاش داریم ضمن حفظ هویت اصیل بومی، اسلامی و تاریخی شهر سمنان، شرایطی فراهم شود تا چهره شهری متناسب با شأن فرهنگی و اجتماعی سمنان سامان یابد.

صمیمیان در ادامه بر دقت در صدور پروانه‌های کسب و کار، ساماندهی فعالیت وانت‌بارها و افزایش ضریب آسایش و رضایت شهروندان تأکید کرد و افزود: تصمیمات اتخاذشده در این کمیسیون با هدف بهبود کیفیت زندگی شهری و ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مصوبات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ نیازمند همراهی همه دستگاه‌هاست و فرمانداری سمنان نظارت مستمر بر اجرای مصوبات و نتایج حاصل از آن خواهد داشت.