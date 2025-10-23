  1. استانها
  2. سمنان
۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷

پاکسازی فوری سه‌قطب پرتردد شهر سمنان در دستور کار

پاکسازی فوری سه‌قطب پرتردد شهر سمنان در دستور کار

سمنان- فرماندار سمنان از اجرای عملیات ویژه پاکسازی و ساماندهی سد معبر در سه نقطه حساس شهر خبر داد و بر عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای بازگرداندن آرامش و نظم به این مناطق تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه پنج‌شنبه در جلسه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری در محل فرمانداری سمنان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری برای رفع مشکلات شهری اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسه، ایجاد هم‌افزایی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای مؤثر مصوبات در حوزه ساماندهی شهری است.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی سد معبر در خیابان امام (ره) و واحدهای صنفی درجلوخان مسجد امام (ره) و اطراف امامزاده یحیی (ع) تصریح کرد: این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد و مقرر شده است جمع‌آوری و ساماندهی کامل در این نقاط با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود تا آسایش شهروندان و نظم شهری تقویت گردد.

فرماندار سمنان با بیان اینکه زیباسازی منظر شهری و بافت قدیمی از اولویت‌های مهم در مدیریت شهری محسوب می‌شود، گفت: تلاش داریم ضمن حفظ هویت اصیل بومی، اسلامی و تاریخی شهر سمنان، شرایطی فراهم شود تا چهره شهری متناسب با شأن فرهنگی و اجتماعی سمنان سامان یابد.

صمیمیان در ادامه بر دقت در صدور پروانه‌های کسب و کار، ساماندهی فعالیت وانت‌بارها و افزایش ضریب آسایش و رضایت شهروندان تأکید کرد و افزود: تصمیمات اتخاذشده در این کمیسیون با هدف بهبود کیفیت زندگی شهری و ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مصوبات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ نیازمند همراهی همه دستگاه‌هاست و فرمانداری سمنان نظارت مستمر بر اجرای مصوبات و نتایج حاصل از آن خواهد داشت.

کد خبر 6632197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها