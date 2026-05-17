صمیمیان: ۲۵ درصد سمنان بافت فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی استان سمنان در استانداری اظهار داشت: در این مدت پنج جلسه برگزار شد و مسائل و مشکلات محلات مختلف شهر ابتدا در شورای محله بررسی و پیگیری شد و در صورت نیاز، موضوعات در شورای اجتماعی شهرستان و سپس شورای اجتماعی استان مطرح و برای رفع آن تصمیم‌گیری شد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده، مشکل مجتمع نیکان بود که با همکاری و همراهی دستگاه‌های مربوطه از جمله دادستانی و شهرداری پیگیری و رفع شد و همچنین موضوع سند مسکونی شهرک بهاران نیز با حضور میدانی مسئولان و برگزاری جلسه در محل مورد رسیدگی قرار گرفت.

فرماندار سمنان با اشاره به وضعیت بافت‌های قدیمی شهر سمنان بیان کرد: حدود ۲۵ درصد از بافت شهر سمنان فرسوده و قدیمی است و برای ساماندهی این مناطق، نیازمند هماهنگی و تسهیل در روندهای اجرایی و تصمیم‌گیری هستیم.

صمیمیان با اشاره به موضوع اتباع خارجی در برخی محلات گفت: ساماندهی وضعیت اتباع و تعیین تکلیف مسائل مرتبط با آنان از موضوعاتی است که پیگیری آن از اداره امور اتباع درخواست شده است.

وی همچنین به مشکل دسترسی به محله میرمحمدخانی اشاره کرد و گفت: این محله از مشکل راه دسترسی مناسب رنج می‌برد و رفع این مسئله نیازمند توجه و همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

فرماندار سمنان در پایان با اشاره به ضرورت توزیع متوازن خدمات و امکانات شهری اظهار داشت: لازم است در برنامه‌ریزی‌های حوزه مسکن و خدمات شهری، به ایجاد تعادل اجتماعی و توزیع مناسب امکانات در مناطق مختلف توجه ویژه شود.