۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

صمیمیان: ۲۵ درصد سمنان بافت فرسوده است

سمنان- فرماندار سمنان با بیان اینکه ۲۵ درصد این شهرستان بافت فرسوده است، گفت: تلاش داریم با اجرای طرح های محله محوری نسبت به بازآفرینی شهری اقدامات تسهیل گرایانه را اجرا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی استان سمنان در استانداری اظهار داشت: در این مدت پنج جلسه برگزار شد و مسائل و مشکلات محلات مختلف شهر ابتدا در شورای محله بررسی و پیگیری شد و در صورت نیاز، موضوعات در شورای اجتماعی شهرستان و سپس شورای اجتماعی استان مطرح و برای رفع آن تصمیم‌گیری شد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده، مشکل مجتمع نیکان بود که با همکاری و همراهی دستگاه‌های مربوطه از جمله دادستانی و شهرداری پیگیری و رفع شد و همچنین موضوع سند مسکونی شهرک بهاران نیز با حضور میدانی مسئولان و برگزاری جلسه در محل مورد رسیدگی قرار گرفت.

فرماندار سمنان با اشاره به وضعیت بافت‌های قدیمی شهر سمنان بیان کرد: حدود ۲۵ درصد از بافت شهر سمنان فرسوده و قدیمی است و برای ساماندهی این مناطق، نیازمند هماهنگی و تسهیل در روندهای اجرایی و تصمیم‌گیری هستیم.

صمیمیان با اشاره به موضوع اتباع خارجی در برخی محلات گفت: ساماندهی وضعیت اتباع و تعیین تکلیف مسائل مرتبط با آنان از موضوعاتی است که پیگیری آن از اداره امور اتباع درخواست شده است.

وی همچنین به مشکل دسترسی به محله میرمحمدخانی اشاره کرد و گفت: این محله از مشکل راه دسترسی مناسب رنج می‌برد و رفع این مسئله نیازمند توجه و همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

فرماندار سمنان در پایان با اشاره به ضرورت توزیع متوازن خدمات و امکانات شهری اظهار داشت: لازم است در برنامه‌ریزی‌های حوزه مسکن و خدمات شهری، به ایجاد تعادل اجتماعی و توزیع مناسب امکانات در مناطق مختلف توجه ویژه شود.

