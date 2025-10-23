صفایی بوشهری: بوشهر نیازمند جهش زیرساختی و تدوین سند جامع توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر با تأکید بر اینکه شوراها نقش محوری در تحقق مردم‌سالاری دینی و توسعه پایدار دارند، اظهار داشت: شوراها نماد حضور مردم در مدیریت جامعه هستند. شورا اگر آگاه، علمی، متعهد و هدفمند باشد، می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل شهری و اجتماعی شود. شوراها باید هم در عرصه تصمیم‌سازی‌های کلان و هم در میدان عمل، با روحیه خدمت‌گزاری و برنامه‌ریزی دقیق وارد شوند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به گستره مسئولیت و ظرفیت شوراهای اسلامی افزود: عرصه شورا محدود به مدیریت شهری نیست، بلکه یک میدان تأثیرگذار در برنامه‌ریزی کلان، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. شوراها باید اشراف کامل بر قوانین، بودجه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای داشته باشند و از طریق تعامل با دستگاه‌های اجرایی، از تصمیم‌های مؤثر بر سرنوشت مردم غافل نمانند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه بوشهر از نظر منابع و درآمدهای ملی در جایگاه برجسته‌ای قرار دارد اما از حیث توسعه زیرساخت‌ها با ضعف‌هایی روبه‌روست، گفت: استان بوشهر از نظر منابع انرژی، صنایع نفت و گاز، دریا، بنادر و موقعیت ژئو استراتژیک، یکی از مناطق ممتاز کشور است؛ با این حال هنوز در حوزه زیرساخت‌های عمرانی، خدماتی، گردشگری و حتی فرهنگی با کاستی‌هایی مواجه هستیم، مسئولان شوراها باید در طراحی برنامه‌های خود به‌گونه‌ای عمل کنند که آثار ماندگار، توسعه‌ای و ماندنی از خود بر جای بگذارند تا نسل‌های آینده از این خدمات بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر لزوم تدوین نقشه راه توسعه استان تصریح کرد: توسعه بدون برنامه، موقتی و مقطعی است، باید با نگاه علمی و بر اساس ظرفیت‌ها، سند جامع توسعه استان بوشهر را تا افق ۱۴۲۰ تدوین کنیم. در این سند باید همه حوزه‌ها از انرژی و صنعت تا کشاورزی، شیلات، گردشگری، فرهنگ و آموزش دیده شود، چنین برنامه‌ای می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دولت‌ها و دستگاه‌ها در آینده قرار گیرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین به ضرورت وحدت و هم‌افزایی میان شوراها، دستگاه‌های اجرایی و نخبگان استان اشاره کرد و گفت: یکی از نیازهای مهم استان بوشهر، هم‌گرایی میان ارکان مدیریتی است. اگر شورا، فرمانداری، استانداری، دانشگاه‌ها و نخبگان علمی در کنار هم و با نگاه واحد حرکت کنند، می‌توان جهش بزرگی در توسعه استان رقم زد. اختلاف، نگاه بخشی و جزیره‌ای‌عمل‌کردن، بزرگ‌ترین مانع پیشرفت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مطالبه‌گری شوراها از دستگاه‌ها و صنایع بزرگ مستقر در استان خاطرنشان کرد: شوراها باید زبان مردم در برابر دستگاه‌ها باشند. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در استان حضور گسترده دارند و از منابع زیست‌محیطی، اجتماعی و امنیتی استان استفاده می‌کنند؛ اما بهره استان از این صنایع متناسب با ظرفیت‌ها و خدمات ارائه‌شده نیست. شوراها باید با استناد به قانون مسئولیت اجتماعی صنایع، پیگیر حقوق مردم بوشهر در زمینه اشتغال، زیرساخت، محیط زیست و رفاه عمومی باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: وقتی مردم احساس کنند که شوراها با قدرت و صداقت پیگیر حقوق آنان هستند، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد. شوراها باید با زبان کارشناسی و ارتباط مستمر با مدیران ملی و استانی، مطالبات مردم را به نتیجه برسانند. در این مسیر، تعامل سازنده و گفت‌وگوی مؤثر کلید موفقیت است.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی و نقش رسانه‌ها در انعکاس عملکرد شوراها تأکید کرد و گفت:

در استان بوشهر کارهای ارزشمندی در حال انجام است، اما ضعف در حوزه رسانه سبب می‌شود مردم از بخش زیادی از این خدمات مطلع نشوند. رسانه‌ها باید تقویت شوند تا دستاوردهای شوراها و مدیران برای مردم تبیین شود و فضای امید و نشاط اجتماعی گسترش یابد.

وی در ادامه افزود: امروز فضای رسانه‌ای، بخش مهمی از مدیریت افکار عمومی است. شوراها باید از ظرفیت رسانه‌ها برای معرفی طرح‌ها، شفاف‌سازی تصمیم‌ها و ارتباط مستقیم با مردم استفاده کنند. هر اقدامی که موجب نزدیکی مردم به نهاد شورا شود، یک سرمایه اجتماعی است.

امام جمعه بوشهر در پایان با قدردانی از اعضای شوراها و مدیران شهری استان، خطاب به آنان گفت: هدف همه ما باید خدمت صادقانه، توسعه متوازن، عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد. شوراها باید با مدیریت علمی، نگاه اخلاقی، روحیه انقلابی و کار شبانه‌روزی، به دنبال پیشرفت پایدار استان بوشهر باشند. کار شوراها زمانی موفق است که آثارش در زندگی روزمره مردم دیده شود و رضایت عمومی افزایش یابد.

آیت‌الله صفایی بوشهری تأکید کرد: امروز بوشهر نیازمند یک جهش بزرگ در زیرساخت‌هاست، باید با استفاده از ظرفیت جوانان، دانش‌پژوهان و نخبگان، و با تکیه بر روحیه خودباوری، بوشهر را به جایگاهی برسانیم که در شأن مردم مؤمن، شهیدپرور و انقلابی این استان است.