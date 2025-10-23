زارع: میزان صادرات در حوزه محصولات چاپی ۴۵ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع پنجشنبه شب در بیست و پنجمین جشنواره صنعت چاپ خراسان رضوی در مشهد گفت: چاپخانه داران برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه چاپ قوطی فلزی و پاکت چند لایه سرمایه‌گذاری کنند. در این حوزه بشدت ضعف داریم و از سرمایه‌گذاران در این حوزه حمایت می‌شود.

مدیر کل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: دولت چهاردهم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تمام توان در کنار صنعت چاپ است و تلاش می‌کنیم هیچ وقفه‌ای در کار آنها ایجاد نشود و مسئولیت حوزه چاپ را به طور کامل می‌پذیریم.

وی اظهار کرد: میزان صادرات در حوزه محصولات چاپی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۵ درصد افزایش و میزان واردات محصولات چاپی ۴۰ درصد کاهش داشته است.

زارع گفت: صنعت چاپ دنیا ۸۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد، اما ما سهم خوبی در این حوزه نداریم.

مدیر کل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه خراسان رضوی حدود چهار درصد تعداد چاپخانه‌های کشور را داراست، افزود: میزان صادرات این استان در نیمه نخست امسال ۲۵ درصد محصولات چاپی کشور بوده است. به عبارتی پایتخت صادرات محصولات چاپی، خراسان رضوی است. در حالی که تهران ۴۰ درصد چاپخانه‌های کشور را دارد و سهم صادرات آن کمتر از ۲ درصد است.