افزایش ۱۱۰ درصدی صادرات محصولات چاپی به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، با تاکید بر اهمیت تعامل تجاری ایران و افغانستان در حوزه چاپ، گفت: نگاهی به آمارها بسیار دلگرم‌کننده است، ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳ تقریباً هزار تن صادرات محصولات چاپی، به ارزش ۲.۱ همت، به کشور افغانستان داشتیم. این آمار در ۹ ماهه نخست امسال، رشد بیش از ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

به گفته وی، در ۹ ماهه نخست سال جاری، ۲۳ هزار تن صادرات محصولات چاپی به کشور افغانستان داشتیم. ارزش این صادرات حدود ۱۰ همت است.

زارع، با اشاره به مرجع آمارهای اعلام شده، افزود: آماری که در حوزه اداره واردات و صادرات ما ثبت شده و حتی بیش از این هم آماری وجود دارد که دوستان به من داده‌اند؛ همچنین آمارهایی که شاید، غیررسمی از سوی بعضی واحدها انجام می‌شود.

وی با طرح این موضوع که تقریباً ۱۱۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته در صادرات به افغانستان داشتیم، گفت: به نظر می‌رسد، می‌توانیم خیلی بیشتر با کشور افغانستان همکاری داشته باشیم، به‌عبارت دیگر با توجه به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، این ظرفیت در ایران وجود دارد.

زارع، با اشاره به نشست هم‌اندیشی راهبردی توسعه همکاری‌های صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران و افغانستان، گفت: در ۹ ماه نخست سال گذشته، ۱۸ نوع محصول به افغانستان صادر می‌کردیم که ۹ ماهه نخست امسال، به ۲۵ نوع محصول افزایش یافته است؛ به‌عبارت دیگر، ازجمله برچسب، جعبه و لفافه‌های بسته‌بندی را صادر می‌کنیم.

به گفته وی، مقصد نخست صادرات محصولات چاپ ایران، افغانستان است و این ظرفیت به خوبی در میان فعالان صنعت چاپ کشور وجود دارد که پاسخگوی نیازهای مختلف فعالان این حوزه باشند.

زارع، با اشاره به حضور جمعی از کارکنان وزارت فرهنگ تاجیکستان طی هفته‌های گذشته به ایران، افزود: آن‌ها از مراکز چاپی ایران بازدید کردند، وزارت فرهنگ، دفتر چاپ و صنعت چاپ کشور آمادگی دارند، تا از ظرفیت‌های کنونی صنعت در تعاملات اقتصادی و صادراتی استفاده شود.