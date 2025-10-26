به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر یکشنبه در اطلاعیهای اعلام کرد: براساس نقشههای هواشناسی، طی امروز (یکشنبه ۴ آبان) در مناطق مرکزی و جنوبی استان پدیده غالب وزش باد گرمیج گاهی با سرعت تند (در مناطق مستعد با کاهش کیفیت هوا) بوده؛ اما در نیمه شمالی استان در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب ضمن افزایش ابرناکی در برخی مناطق بارش پراکنده (غالباً بصورت رگبار موقتی) نیز پیش بینی میشود.
از روز دوشنبه تا چهارشنبه ضمن تداوم پایداری شرایط جوی، آسمان استان غالباً صاف بوده و در اواسط روزها دمای هوا بطور نسبی افزایش مییابد.
روزهای سه شنبه و چهارشنبه در مناطق مرکزی و جنوبی استان وزش باد گرمیج (گاهی با سرعت تند) همچنان پدیده غالب انتظار میرود.
از صبح پنجشنبه (۸ آبان) با نفوذ پرفشار سطح زمین به منطقه علاوه بر وزش باد شرقی (بویژه در مناطق شمالی، نوار شرقی و دشت اردبیل) و کاهش نسبی دمای هوا، در برخی مناطق استان بارش خفیف باران نیز پیش بینی میشود. تمرکز بارش در دامنه کوهستان سبلان، نواحی منتهی به استان گیلان و دامنه کوههای باغرو انتظار میرود.
از این رو روزهای پنجشنبه و جمعه آسمان استان غالباً نیمه ابری تا ابری گاهی همراه با مه بوده و در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای نسبتاً سرد پاییزی حاکم میشود.
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