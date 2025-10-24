کرملین: پاسخ به هرگونه حمله به عمق خاک روسیه شدید خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی کرملین هشدار داد که سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره واکنش شدید، نه فقط به عرضه موشک‌های «تاماهاوک» به اوکراین، بلکه به هرگونه تلاش برای حمله به عمق خاک روسیه بوده است.

دیمیتری پسکوف در ادامه نشست خبری در مسکو افزود: ما مطابق با منافع ملی خود به تحریم‌های جدید غرب پاسخ خواهیم داد و در حال بررسی این تحریم ها هستیم.

وی درباره خبرها در خصوص لغو نشست پوتین و ترامپ در مجارستان هم گفت: ما ادعاها درباره لغو اجلاس بوداپست را رد می‌کنیم زیرا تاریخ آن از ابتدا تعیین نشده بود. پوتین نیز مانند ترامپ احتمال برگزاری نشست روسیه و آمریکا در آینده را رد نمی‌کند. دو طرف نمی‌خواهند صرفاً به خاطر ملاقات و اتلاف وقت با هم ملاقات کنند؛ آماده سازی چنین نشستی برای اثربخشی آن ضروری است.

پسکوف همچنین گفت: ما از تمایل ژاپن برای انعقاد پیمان صلح با روسیه استقبال می‌کنیم.