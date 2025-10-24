راسخی:افشای چهره واقعی دشمن وظیفه همگانی؛ ایران پرچمدار بیان حقایق شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالفضل راسخی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلی امیر المومنین با بیان اینکه بحران‌های مختلف آمریکا نشانه افول این کشور است، ابراز داشت: این به سیاست‌های تند آمریکا و شخص ترامپ بر می‌گردد.

وی با تاکید بر اینکه زمینه سقوط آمریکا ایجاد شده است، افزود: رفتارها و تصمیمات ترامپ پایه‌های قدرت آمریکا را به لرزه در آورده است.

خطیب موقت نماز جمعه سمنان با بیان اینکه دشمن اکنون به دنبال وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها با تبلیغات هدفمند است، ابراز داشت: یکی از اقدامات دشمن در این خصوص ایجاد یأس و نا امیدی در جامعه است.

راسخی با بیان اینکه ماهیت جنگ‌ها اکنون از گزینه‌های نظامی به سمت فرهنگ و فضای سایبری تغییر یافته است، تصریح کرد: دشمن با به کارگیری ذهن جوانان می کوشد تا به این اهداف خود دست یابد.

وی با تاکید بر اینکه برای فائق آمدن در این جنگ باید چهره واقعی دشمن به نسل جدید نشان داده شود، افزود: ملت ایران در این خصوص باید بیداری جهان را با بیان حقایق رقم بزند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتولاسیون، روز میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار و روز محیط بان از دیگر صحبت‌های مطرح شده تریبون نماز جمعه این هفته سمنان بود.