به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کاظم موسوی در خطبههای نخستین نماز جمعه آبان ماه ۱۴۰۴ میامی در مسجد جامع با اشاره به تقویت روابط بین المللی توسط جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: سازمان همکاریهای شانگهای نمونه تقویت این همکاریهای همه جانبه به خصوص اقتصادی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در سخنان هفته اخیر خود به این مطلب اشاره داشتند.
وی افزود: شانگهای قویترین سازمانی است که ما میتوانستیم عضو آن باشیم اما در یک دهه اخیر غفلتهایی در این حوزه صورت گرفته و آنطور که باید و شاید به پیمان شانگهای نپرداختیم و عضویت قدرت مندی هم در آن نداشتیم لذا امیدواریم که سیاسیون کشورمان به نکاتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان فرمودند، توجه داشته باشند.
امام جمعه موقت میامی با بیان اینکه چهارم آبان ماه سالگرد موضع گیری قدرتمندانه امام خمینی (ره) در زمینه کاپیتولاسیون است، گفت: حق مصونیت دیپلماتیک خارجیها در زمان پهلوی در همه دنیا با قانون کاپیتولاسیون که در کشورمان اجرا شده بود تفاوتهای بسیاری داشت و به همین دلیل امام خمینی (ره) علیه آن سخنرانی کردند.
موسوی با بیان اینکه بعضاً دشمن طوری در فضای مجازی وانمود کرده که گویا حضرت امام (ره) از دنیای اطراف شأن خبر نداشتند، تاکید کرد: این در حالی است که امام (ره) بسیار مطالعه میکردند و افراد زیادی به ایشان اطلاعات میرساندند و ایشان از بین تمام اطلاعات، موثقها را دریافت میکردند و حتی ما هم مقام والای ایشان را دست کم گرفتیم.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی همه ساله در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) از ایشان تعریف میکنند اما متأسفانه آنطور که باید و شاید ایشان را نشناختیم، افزود: امام (ره) ما را نجات داد زیرا کاپیتولاسیون قانون وحشیانه ای بود و باید به عنوان یک ایرانی، قدردان شخصیت والایی مانند حضرت امام خمینی (ره) باشیم.
امام جمعه موقت میامی ضمن گرامی داشت روز پدافند غیرعامل بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر جهاد تبیین به عنوان یکی از ارکان پدافند غیرعامل، تاکید بسیاری دارند امروز متأسفانه برخی عوامل داخلی مصاحبههایی میکنند که یکطرفه به مسائل میپردازند و برخی جوانان که دورههای تبیین را ندیدهاند و ذهن پاکی دارند این حرفها را میپذیرند و برایشان شبهه ایجاد میشود.
موسوی با اشاره به ضرورت توجه اقشار مختلف مردم به مقوله مهم جهاد تبیین افزود: تبیین یک امر واجبی است که از آن به عنوان جهاد تعبیر میشود و ما وظیفه داریم که به وسیله جهاد تبیین نگذاریم که جوانان ما دچار غفلت شوند.
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