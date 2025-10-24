به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید گشول دره‌سیبی، در خطبه‌های نماز جمعه اقلید با تبریک فرارسیدن روز پرستار و میلاد حضرت زینب (س)، آن بانوی بزرگوار را نماد صبر، مقاومت و پیام‌رسانی دانست و گفت: حضرت زینب (س) الگوی کامل زن مؤمن در عرصه ایستادگی و عزت است.

وی ادامه داد: حضرت زینب (س) نشان داد که قدرت واقعی زن، در حفظ کرامت، عفاف و حیاست نه در تقلید از الگوهای بی‌ریشه غربی. پرستاران عزیز ما نیز با تأسی از سیره زینب کبری (س) باید در رفتار و گفتار خود، زیست عفیفانه را به جامعه بیاموزند.

امام جمعه اقلید با قدردانی از جامعه پرستاری افزود: پرستاران، خط مقدم جبهه سلامت‌اند. آنان با مهربانی، صبر و اخلاص خود، الگوی عینی ایثار و زیست عفیفانه اند. هر پرستار در حقیقت معلم حیا و مراقبت است و اگر امروز نظام سلامت کشور پابرجاست، مرهون مجاهدت‌های خاموش پرستاران است که شبانه‌روز، بی‌هیاهو، به بیماران خدمت می‌کنند.

حجت الاسلام گشول با اشاره به اهمیت توجه به معیشت و امنیت شغلی پرستاران گفت: قدردانی از پرستار فقط با تبریک روز پرستار محقق نمی‌شود، بلکه باید در عمل، کرامت، حقوق و منزلت آنان در جامعه حفظ شود.

وی در ادامه خطبه‌ها، با اشاره به ضرورت مقابله با شایعه‌پراکنی و تخریب چهره‌ها در فضای مجازی و حقیقی، گفت: شایعه در فضای ابهام رشد می‌کند، و مؤثرترین راه مقابله با آن، افزایش آگاهی و شفافیت است. دشمنان انقلاب با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، به دنبال تخریب اعتماد عمومی و ایجاد تفرقه‌اند؛ وظیفه ماست که با آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی دقیق و صادقانه، جلوی این جنگ شناختی را بگیریم.

امام جمعه اقلید افزود: قرآن کریم شایعه‌پراکنان را «المرجفون فی المدینه» نامیده است؛ کسانی که آرامش مردم را برهم می‌زنند و با پخش اخبار دروغ، روحیه جامعه را تضعیف می‌کنند. در جامعه اسلامی، مؤمن باید اهل تحقیق، تفکر و سکوت در برابر خبرهای غیرموثق باشد. هرکس در نشر شایعه نقش دارد، دانسته یا نادانسته در جورچین دشمن بازی می‌کند.

حجت الاسلام گشول گفت: باید سواد رسانه‌ای را در سطح خانواده‌ها و مدارس تقویت کنیم تا مردم بتوانند خبر درست را از نادرست تشخیص دهند. رسانه‌ها نیز باید با صداقت، امید و اطلاع‌رسانی به‌موقع، فضای شفاف و امنی ایجاد کنند تا شایعات در آن جایی برای رشد نداشته باشند. مقابله با شایعه، نه با سکوت، بلکه با حقیقت‌گویی ممکن است.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به مشکلات شهرستان اقلید در حوزه اشتغال و درمان ادامه داد: شهرستان اقلید باید به تراز توسعه‌ای برسد که مردم برای کار یا درمان، مجبور به مهاجرت یا مراجعه به شهرستان‌های دیگر نباشند. این امر با برنامه‌ریزی درست، استفاده از ظرفیت‌های بومی و مطالبه‌گری مردم از مسئولان محقق می‌شود.

امام جمعه اقلید با تأکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های درمانی و جذب پزشکان متخصص افزود: نباید بیمار اقلیدی برای درمان، رنج سفر به استان‌ها و شهرستان‌های دیگر را متحمل شود و تجهیز بیمارستان‌ها، جذب پزشکان متخصص و افزایش خدمات درمانی از اولویت‌های ضروری شهرستان است. همچنین توسعه فرودگاه شمال فارس، تکمیل پروژه راه‌آهن اقلید یاسوج و مسیر طریق‌الرضا باید با جدیت دنبال شود تا شهرستان در مسیر رشد قرار گیرد.

حجت الاسلام گشول تصریح کرد: اقلید ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه کشاورزی، زعفران، دامپروری و گردشگری دارد که اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به قطب اقتصادی تبدیل گردد. با حمایت از تولیدکنندگان، توسعه صنایع تبدیلی و تقویت آموزش‌های فنی و مهارتی، زمینه اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت جوانان فراهم خواهد شد.