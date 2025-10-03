امام جمعه اقلید: ایران قوی نیازمند انسجام ملی و حکمرانی کارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام مجید گشول دره‌سیبی در خطبه‌های نماز جمعه اقلید با اشاره به هجرت تاریخی امام خمینی (ره) از عراق به پاریس گفت: هجرت امام، یک جابه‌جایی جغرافیایی ساده نبود، بلکه اقدامی راهبردی و هدفمند بود که به نهضت اسلامی بعد جهانی بخشید. امام با این تصمیم، صدای حق‌طلبی ملت ایران را از محدودیت‌های عراق خارج کردند و در قلب اروپا به گوش جهانیان رساندند.

وی ادامه داد: این حرکت نشان داد که مبارزه با ظلم و استکبار مرز نمی‌شناسد. امروز نیز ما باید همان نگاه بین‌المللی را دنبال کنیم؛ یعنی پیام انقلاب اسلامی را از طریق دیپلماسی فرهنگی و مقاومت نرم به گوش دنیا برسانیم و اجازه ندهیم دروغ پردازی دشمن، جای حقیقت را بگیرد.

امام جمعه اقلید در ادامه سخنان خود با گرامیداشت روز روستا و عشایر افزود: روستاییان و عشایر نه تنها نگهبان اصالت و فرهنگ ایرانی هستند، بلکه تأمین‌کنندگان بخش مهمی از نیازهای غذایی و تولیدی کشور به شمار می‌روند. توجه بیشتر این قشر، یعنی تقویت امنیت غذایی و اقتصاد ملی.

حجت الاسلام گشول گفت: امروز لازم است مسئولان برای جلوگیری از خالی شدن روستاها، خدمات زیربنایی و امکانات آموزشی، بهداشتی و اشتغال‌زا را تقویت کنند. حمایت از عشایر و روستاییان، حمایت از ستون‌های اقتصاد مقاومتی است و بدون توجه به این بخش، سخن گفتن از خودکفایی ملی ناقص خواهد بود.

وی با اشاره به مفهوم ایران قوی ادامه داد: ایران قوی یعنی کشوری که تنها به قدرت نظامی متکی نیست، بلکه با مجموعه‌ای از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، استقلال و عزت خود را حفظ می‌کند.

امام جمعه اقلید افزود: اگر انسجام ملی، پیشرفت علمی، استقلال سیاسی و حکمرانی کارآمد در کشور تقویت شود، ایران نه تنها در برابر دشمنان مصون خواهد بود، بلکه به الگوی تمدنی نوین اسلامی تبدیل خواهد شد. دشمنان تلاش می‌کنند امید مردم را هدف بگیرند، اما روحیه ما باید مبتنی بر این باور باشد که می‌توانیم و می‌شود.

حجت الاسلام گشول د در ادامه خطبه‌ها به بیان ۲ مطالبه اصلی مردم پرداخت و گفت: اولین مطالبه این است که مسئولان در هیچ قراردادی عزت اسلامی و استقلال ملی را معامله نکنند. تجربه‌های تاریخی نشان داده دشمنان انقلاب هرگز قابل اعتماد نبوده‌اند.

امام جمعه اقلید تصریح کرد: مطالبه دوم مردم، مقابله با ترک فعل است. هرگونه اهمال‌کاری، دیر آمدن سر کار، زود رفتن، بی‌پاسخ گذاشتن مردم، قانون‌شکنی و تضییع سرمایه‌های ملی ظلم آشکار است. عدالت، سیاستی فراگیر است و مسئولان باید بدانند که کوچک‌ترین کوتاهی در خدمت‌رسانی، پایمال کردن حق‌الناس و بی‌تقوایی است. جامعه تنها با عدالت و کارآمدی مسئولان می‌تواند مسیر پیشرفت و تحقق ایران قوی را طی کند.