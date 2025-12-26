امام جمعه اقلید: اجرای ناقص قوانین، مانع اصلی رشد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجید گشول درهسیبی در خطبههای نماز جمعه اقلید، جهاد تبیین را یکی از مهمترین ضرورتهای فرهنگی و فکری جامعه دانست و گفت: محیطهای آموزشی امروز صحنه نبرد شناختی هستند و معلمان، اساتید و مربیان فرهنگی در خط مقدم این میدان قرار دارند.
وی افزود: جهاد تبیین در آموزش و پرورش و دانشگاهها باید ناظر به پرسشهای واقعی نسل جوان باشد و با زبانی عقلانی، صادقانه و امیدآفرین دنبال شود، چراکه کلیگویی و شعارزدگی نهتنها اثرگذار نیست، بلکه فاصله نسل جوان با واقعیتها را بیشتر میکند.
امام جمعه اقلید با اشاره به نقش محوری فرهنگیان و اساتید دانشگاه تصریح کرد: تبیین درست و مستند، عامل مصونسازی فکری جامعه است و میتواند قدرت تحلیل، بصیرت سیاسی و هویت دینی دانشآموزان و دانشجویان را تقویت کند.
حجتالاسلام گشول ثمره اصلی جهاد تبیین را تبدیل آگاهی به کنش مسئولانه دانست و گفت: نتیجه این فرایند، تقویت پیوند نسل جوان با ارزشهای انقلاب اسلامی و افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، چارچوبی جامع و کارآمد برای رفع موانع تولید است، اما مشکل اصلی کشور در ضعف اجرا و نبود ضمانتهای عملی این قانون نهفته است.
امام جمعه اقلید تأکید کرد: اجرای کامل این قانون باید به یک مطالبه عمومی و تعهد جدی حاکمیتی تبدیل شود، زیرا بدون بهبود فضای کسبوکار، رونق تولید، اشتغال پایدار و مهار تورم محقق نخواهد شد.
حجتالاسلام گشول با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت شهید آیتالله رئیسی افزود: این دولت با وجود تحریمها و ناترازیهای انباشته، مسیر اصلاحات ساختاری دشوار اما ضروری را آغاز کرد و اقتصاد کشور را از رکود مزمن به سمت تحرک و تولید محوری سوق داد.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی، افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش نرخ بیکاری و تقویت دیپلماسی اقتصادی در این دوره، نشاندهنده جهتگیری صحیح اقتصاد به سمت مقاومسازی و کاهش وابستگی بود.
امام جمعه اقلید در پایان تصریح کرد: تجربه دولت شهید رئیسی نشان داد که با نگاه درونزا، شجاعت در تصمیمگیری و اعتماد به ظرفیتهای ملی، میتوان حتی در شرایط فشار، مسیر پیشرفت اقتصادی را هموار کرد.
