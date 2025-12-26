  1. استانها
  2. فارس
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

امام جمعه اقلید: اجرای ناقص قوانین، مانع اصلی رشد اقتصادی است

امام جمعه اقلید: اجرای ناقص قوانین، مانع اصلی رشد اقتصادی است

اقلید- امام جمعه اقلید با اشاره به چالش‌های معیشتی و اقتصادی کشور گفت:اجرای ناقص و نبود ضمانت‌های عملی، به مانع اصلی رشد اقتصادی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید گشول دره‌سیبی در خطبه‌های نماز جمعه اقلید، جهاد تبیین را یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های فرهنگی و فکری جامعه دانست و گفت: محیط‌های آموزشی امروز صحنه نبرد شناختی هستند و معلمان، اساتید و مربیان فرهنگی در خط مقدم این میدان قرار دارند.

وی افزود: جهاد تبیین در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید ناظر به پرسش‌های واقعی نسل جوان باشد و با زبانی عقلانی، صادقانه و امیدآفرین دنبال شود، چراکه کلی‌گویی و شعارزدگی نه‌تنها اثرگذار نیست، بلکه فاصله نسل جوان با واقعیت‌ها را بیشتر می‌کند.

امام جمعه اقلید با اشاره به نقش محوری فرهنگیان و اساتید دانشگاه تصریح کرد: تبیین درست و مستند، عامل مصون‌سازی فکری جامعه است و می‌تواند قدرت تحلیل، بصیرت سیاسی و هویت دینی دانش‌آموزان و دانشجویان را تقویت کند.

حجت‌الاسلام گشول ثمره اصلی جهاد تبیین را تبدیل آگاهی به کنش مسئولانه دانست و گفت: نتیجه این فرایند، تقویت پیوند نسل جوان با ارزش‌های انقلاب اسلامی و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، چارچوبی جامع و کارآمد برای رفع موانع تولید است، اما مشکل اصلی کشور در ضعف اجرا و نبود ضمانت‌های عملی این قانون نهفته است.

امام جمعه اقلید تأکید کرد: اجرای کامل این قانون باید به یک مطالبه عمومی و تعهد جدی حاکمیتی تبدیل شود، زیرا بدون بهبود فضای کسب‌وکار، رونق تولید، اشتغال پایدار و مهار تورم محقق نخواهد شد.

حجت‌الاسلام گشول با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت شهید آیت‌الله رئیسی افزود: این دولت با وجود تحریم‌ها و ناترازی‌های انباشته، مسیر اصلاحات ساختاری دشوار اما ضروری را آغاز کرد و اقتصاد کشور را از رکود مزمن به سمت تحرک و تولید محوری سوق داد.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی، افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش نرخ بیکاری و تقویت دیپلماسی اقتصادی در این دوره، نشان‌دهنده جهت‌گیری صحیح اقتصاد به سمت مقاوم‌سازی و کاهش وابستگی بود.

امام جمعه اقلید در پایان تصریح کرد: تجربه دولت شهید رئیسی نشان داد که با نگاه درون‌زا، شجاعت در تصمیم‌گیری و اعتماد به ظرفیت‌های ملی، می‌توان حتی در شرایط فشار، مسیر پیشرفت اقتصادی را هموار کرد.

کد خبر 6702534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها