شریفی نیا: «جنگ شناختی» حربه دشمن؛ آمریکا بزرگترین تروریست دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان (عج) ضمن گرامی داشت سالگرد شهادت حاج آقامصطفی خمینی (ره) فرزند بزرگ امام امت (ره) که راجع به ایشان فرموده بودند آینده اسلام بودند، تاکید کرد: امام خمینی (ره) بعد از شهادت ایشان فرمودند ما انسان‌های ضعیف اراده مان ضعیف است ناراحت می‌شویم طبیعی است اما الطاف خدا گاهی ظاهر است که دیده می‌شود ولی گاهی نادیدنی است.

وی با بیان اینکه امام (ره) به الطاف خفیه خداوند اشاره می‌دارند، افزود: شاید بسیاری اطرافیان امام (ره) نمی‌فهمیدند که ایشان کجا را می بیند آنها می‌دیدند که فرزند برومند ایشان را به شهادت رسانده اند اما ایشان فرمودند مرگ مصطفی از الطاف خفیه الهی است.

امام جمعه آرادان ادامه داد: ۱۵ سال امام (ره) تلاش کرد از سال ۴۱ الی ۵۷ که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، اما به محض اینکه حاج آقا مصطفی شهید شد، محشری در ایران برپا شد و وقتی برای ایشان در مسجد اعظم قم مجلس بزرگداشت گرفتند، ورق در کشورمان برگشت.

شریفی نیا با بیان اینکه جایی که اگر قبل از این مراسم کسی اسم امام (ره) بر زبان جاری می‌کرد شش ماه زندانی می‌شد اما بعد از آن مراسم رویه در کل کشور عوض شد و این برکات خفیه خون شهید مصطفی خمینی (ره) بود که انقلاب را تسریع کرد و مردم درود بر خمینی (ره) و مرگ بر شاه گفتند، گفت: خون آقا مصطفی، خون‌های انقلابیون را به جوشش درآورد.

وی با اشاره به وضعیت غزه همچنین افزود: بیش از ۷۰ هزار انسان بی گناه در این دو سال در غزه به شهادت رسیده اند که ۲۰ هزار نفرشان کودک بودند اما رئیس جمهور آمریکا در پارلمان اسرائیل و شرم الشیخ مصر سخنرانی می‌کند و می‌گوید که ما با تروریسم مبارزه کرده ایم! و ما می‌خواهیم صلح ایجاد کنیم در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که آمریکا بزرگترین تروریست است.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه بمب‌هایی که اسرائیل بر سر مردم مظلوم غزه و در دوران جنگ ۱۲ روزه در کشورمان، هموطنان ما را به شهادت رساند، ساخت آمریکا است، گفت: ما در میانه جنگ شناختی قرار داریم و رهبر معظم انقلاب اسلامی هوشیارانه پاسخ تمام ادعاهای دشمن در این جنگ شناختی را می‌دهند.

شریفی نیا با بیان اینکه زمانی جنگ با تفنگ و تانک انجام می‌شد اما امروز مهمترین جنگی که امروز دنیا با آن روبرو است، جنگ شناختی است، یعنی تسخیر کردن، فکر و ذهن و اراده؛ و در این جنگ ادراکی هر کس بیدار تر باشد، پیروز می‌شود، گفت: در این ایام دشمن تلاش کرده تا روحیه ملت ما را تضعیف کند و بگویند که سوریه سقوط کرد، حسن نصرالله شهید شد، حزب الله ضعیف است و … اما در مقابله با این شبهات و جنگ شناختی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایستاده اند و تمام این شبهات را پاسخ می‌گویند که باید از ایشان الگو بگیریم.

وی با بیان اینکه معظم له چهره واقعی دشمن را افشا کرده اند، افزود: مقابله در جنگ رسانه‌ای یعنی نشان دادن موقعیت‌های داخلی مانند پیشرفت‌های موشکی برای خنثی سازی روایت‌های دشمن، از دیگر اقدامات تبیینی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به جنگ روایت‌های دشمن، ارائه می‌کنند.