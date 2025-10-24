دری: اراک استوانه فقاهت، فلسفه و علوم اسلامی در تاریخ ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اراک اظهار کرد: قدردانی از نعمت عمر، جوانی و سلامت، از نشانه‌های ایمان و بصیرت است چراکه ارزش این نعمت‌ها زمانی درک می‌شود که از انسان سلب شود.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی اراک در گسترش علوم دینی و فلسفی، افزود: این شهر زادگاه بزرگانی چون آیت‌الله‌العظمی حائری مؤسس حوزه علمیه قم، آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله اراکی و دیگر چهره‌های برجسته حوزه است و در طول تاریخ معاصر، در اعتلای مکتب فقاهت و حکمت اسلامی نقشی بی‌بدیل ایفا کرده است.

آیت الله دری نجف آبادی تصریح کرد: استان مرکزی، دیار علما، رادمردان، دانشمندان و هفت هزار شهید والامقام است، مردمانی که با روحیه ایمان، غیرت و تلاش، همواره در خط مقدم خدمت به میهن و نظام اسلامی قرار داشته‌اند.

وی با اشاره به نام‌گذاری هفته اراک ادامه داد: این مناسبت فرصتی ارزشمند برای بازتعریف ظرفیت‌های متنوع شهر اراک در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، دامداری و منابع انسانی است.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: این شهر نه تنها با واحدهای صنعتی و زیرساخت‌های تولیدی شناخته می‌شود، بلکه اندیشه‌های خلاق و نخبگان متفکری دارد که سرمایه واقعی استان به شمار می‌آیند.

وی افزود: نقش تاریخی آیت‌الله حائری در بنیان‌گذاری حوزه علمیه قم، مسیر آینده فقاهت شیعه را ترسیم کرد و انتخاب شایسته شاگردان برجسته‌اش برای تداوم راه علم و تقوا، نشانه عمق بینش و آینده‌نگری آن فقیه فرزانه بود.

ملت ایران در برابر قدرت‌های سلطه‌گر ایستاده است

خطیب جمعه اراک با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جهانی گفت: ملت ایران در برابر قدرت‌های سلطه‌گر ایستاده است و جوانان مؤمن و دانشمند کشور با توسعه توان موشکی، پیشرفت‌های علمی و مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی، اقتدار ایران اسلامی را در عرصه جهانی تثبیت کرده‌اند.

وی افزود: با حمایت از آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌توان مسیر رشد علمی و معنوی نسل جوان را تقویت کرد تا پرچم افتخار ایران در عرصه‌های جهانی برافراشته بماند.

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی با گرامیداشت یاد آیت‌الله مصطفی خمینی و شهید فهمیده، این دو نام را نماد بصیرت و ایثار نسل‌های انقلاب دانست و تأکید کرد: پاسداشت یاد آنان، پاسداشت روحیه ایمان، آگاهی و مقاومت در تاریخ معاصر ایران است.