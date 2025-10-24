مولوی حسین زهی: آشنایی با وظایف اجتماعی لازمه پیشگیری از ناهنجاری است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین زهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خاش گفت: ترور، خشونت و آدم‌ربایی اعمالی نابخشودنی و مخالف کرامت انسانی است که عامل عذاب سخت الهی در دنیا و آخرت خواهد بود و برای ریشه‌کن کردن این جریانات کور و نحس، نیاز به مشارکت جدی و فراگیر همه اقشار جامعه داریم.

امام جمعه اهل‌سنت شهرستان خاش با اشاره به ضرورت توجه به نسل جوان و نوجوان اظهار داشت: برای رشد و شکوفایی این نسل در ابعاد مختلف تحصیلی، تربیتی و اشتغال‌زایی، تلاش همگانی خانواده‌ها، مسئولان و دلسوزان جامعه ضروری است.

وی ادامه داد: پیشگیری از اعتیاد، عاملی مهم در نجات جوانان و نوجوانان از آسیب‌های فردی و اجتماعی است؛ بنابراین همه نهادها، دستگاه‌ها و خانواده‌ها باید در تربیت و اصلاح این قشر کوشا باشند.

مولوی حسین زهی گفت: آشنایی اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان و نوجوانان با وظایف و مسئولیت‌های دینی و اجتماعی، لازمه پیشگیری از خشونت و ناهنجاری‌هاست و جلوگیری از مشاغل کاذب و درگیری‌های قومی و طایفه‌ای نیز از ضروریات توسعه، پیشرفت و آبادانی جامعه به‌شمار می‌رود.