به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعباسی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بافق اظهار داشت: نام‌گذاری روز پرستار به نام ولادت حضرت زینب (س) بی‌سبب نیست؛ چرا که آن بانوی بزرگ در عبادت، صبر، شجاعت و دفاع از ولایت، نمونه‌ای بی‌بدیل در تاریخ اسلام است.

امام جمعه بافق با اشاره به دشواری‌ها و مسئولیت سنگین حرفه پرستاری افزود: پرستاری تنها یک شغل نیست بلکه مأموریتی الهی است که نیازمند روحیه‌ای جهادی و ایمانی عمیق است. پرستاران باید همان‌گونه که به جسم بیماران رسیدگی می‌کنند، روح خود را نیز با یاد خدا و مناجات شبانه تقویت کنند.

امام‌جمعه بافق با قدردانی از تلاش پرستاران کشور گفت: جامعه باید جایگاه والای این قشر خدوم را بشناسد و از آنان به عنوان الگوهای صبر، ایثار و خدمت یاد کند.

وی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با مدال‌آوران علمی و ورزشی کشور بیان داشت: رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار، جوانان را نماد امید، اقتدار و پیشرفت ملت دانستند و بر اعتماد به نسل نو تأکید کردند.

حجت‌الاسلام حسینی تصریح کرد: ایران اسلامی زمانی به قله‌های پیشرفت می‌رسد که به نخبگان و استعدادهای جوان میدان دهد و اجازه ندهد نیروهای خلاق و مبتکر در حاشیه بمانند. نباید نخبگان و جوانان نابغه خانه‌نشین شوند؛ چرا که حل مشکلات کشور در گرو مدیریت جوان، پرانرژی و خوش‌فکر است.

وی با بیان اینکه تجربه و دانش پیشکسوتان باید در اتاق‌های فکر به کار گرفته شود افزود: عرصه اجرا و عمل باید در اختیار مدیران جوان و کارآمدی قرار گیرد که با روحیه انقلابی و نگاه نو، می‌توانند کشور را از چالش‌ها عبور دهند.

امام‌جمعه بافق همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: امروز جبهه مقاومت و همبستگی ملت‌ها، هیمنه صهیونیسم و حامیان آن را در هم شکسته است. دشمنان جمهوری اسلامی باور نمی‌کردند که در برابر اراده و ایمان ملت ایران چنین ناتوان شوند و خودشان اکنون اعتراف می‌کنند که رؤیای براندازی نظام، توهمی شکست‌خورده است.

وی تأکید کرد: پیروزی‌های جبهه مقاومت نتیجه ایمان، وحدت و اعتماد به توان داخلی است و هرگاه به این اصول پایبند بوده‌ایم، دشمن عقب‌نشینی کرده است.