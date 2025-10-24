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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

مرادپور: دشمن با پازل‌سازی رسانه‌ای درتلاش برای انحراف افکار عمومی است

مرادپور: دشمن با پازل‌سازی رسانه‌ای درتلاش برای انحراف افکار عمومی است

زنجان- امام جمعه ابهر با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ نرم و عملیات روانی دشمن، گفت: دشمن با پازل‌سازی رسانه‌ای تلاش دارد افکار عمومی را منحرف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، از خدمات ارزشمند جامعه پرستاری قدردانی کرد و با یادآوری سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، نوجوان ۱۳ ساله بسیجی، بر ضرورت معرفی مستمر الگوهای ایثار و فداکاری در جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شهید فهمیده‌ها الگوی همیشه‌زنده نوجوانان ما هستند، اظهار داشت: این شهدا تنها در مناسبت‌ها نباید یاد شوند؛ آنان سرمایه‌های اعتقادی و فرهنگی ما هستند که باید همیشه معرفی و تبیین شوند. او افزود: جوانان و نوجوانان ما باید این قهرمانان را بشناسند و از آن‌ها بیاموزند، چرا که ایمان، غیرت و بصیرت دینی آنان می‌تواند مسیر زندگی نسل امروز را روشن کند.

امام‌جمعه ابهر در ادامه با قدردانی از زحمات پرستاران گفت: پرستاران در سخت‌ترین شرایط کنار بیماران می‌مانند و بار سنگین مراقبت را بر دوش می‌کشند. این کار نشانه ایمان، صبر و نوع‌دوستی است. جامعه باید قدردان این قشر فداکار باشد.

مرادپور با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: جنگ ما فقط یک درگیری نظامی نبود، بلکه تبلور فرهنگ عاشورایی بود. در جبهه‌ها اسلام در عمل تجلی یافت؛ اخلاص، ایثار، توکل و ایمان در رفتار رزمندگان دیده می‌شد. دفاع مقدس دانشگاهی بود که در آن انسان‌سازی و اخلاق عملی آموزش داده می‌شد.

وی تأکید کرد: برای بیان اخلاص و معنویت نیازی نیست به تاریخ‌های دور برویم. انسان‌های مخلص و مؤمن در همین دوران زندگی کرده‌اند و می‌توانند شاهد مثال آموزه‌های دینی باشند. این الگوها باید به نسل جوان معرفی شوند تا روح ایمان و مقاومت در جامعه زنده بماند.

امام‌جمعه ابهر با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره سفر رئیس‌جمهور آمریکا به منطقه گفت: رهبر انقلاب در همان ابتدا با یک جمله کوتاه اما پرمعنا پاسخ توطئه‌های دشمن را دادند؛ فرمودند: "به همین خیال باش! " این جمله کوتاه، تمام ادعاهای آمریکا درباره نابودی توان هسته‌ای ایران را بی‌اعتبار کرد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر ضربه سنگینی از مقاومت خورد و میلیاردها دلار خسارت دید؛ این نتیجه ایستادگی ملت ایران و جبهه مقاومت است که توانسته نقشه‌های دشمن را خنثی کند.

امام جمعه ابهر همچنین با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ نرم و عملیات روانی دشمن تصریح کرد: دشمن با پازل‌سازی رسانه‌ای تلاش دارد افکار عمومی را منحرف کند. گاهی حتی یک سخن حق، اگر در زمان و مکان نامناسبی بیان شود، می‌تواند در خدمت دشمن قرار گیرد. باید مراقب باشیم که در زمین دشمن بازی نکنیم و به‌جای خودزنی، دشمن را هدف بگیریم.

مرادپور با اشاره به تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر در آمریکا و اروپا گفت: امروز ملت‌های غربی دیگر فریب شعارهای دروغین دموکراسی‌طلبی آمریکا را نمی‌خورند. مردم در خودِ آمریکا به خیابان آمده‌اند و نشان داده‌اند بزرگ‌ترین دشمن دولت آمریکا، مردم این کشورند. حتی در اروپا و آمریکا جوانان با پرچم فلسطین در تظاهرات شرکت می‌کنند و علیه رژیم صهیونیستی شعار می‌دهند. این نشانه بیداری ملت‌ها و نتیجه مقاومت ملت ایران و محور مقاومت است.

وی با دعا برای اقتدار اسلام و عزت ملت ایران گفت: جبهه مقاومت در حال پیروزی است و دشمنان اسلام به بن‌بست رسیده‌اند. ملت ایران با ایمان، بصیرت و مقاومت خود، نقشه‌های دشمن را یکی پس از دیگری خنثی کرده و عزت و اقتدار خود را در عرصه بین‌الملل تثبیت نموده است.

کد مطلب 6632652

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