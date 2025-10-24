به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، از خدمات ارزشمند جامعه پرستاری قدردانی کرد و با یادآوری سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، نوجوان ۱۳ ساله بسیجی، بر ضرورت معرفی مستمر الگوهای ایثار و فداکاری در جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شهید فهمیده‌ها الگوی همیشه‌زنده نوجوانان ما هستند، اظهار داشت: این شهدا تنها در مناسبت‌ها نباید یاد شوند؛ آنان سرمایه‌های اعتقادی و فرهنگی ما هستند که باید همیشه معرفی و تبیین شوند. او افزود: جوانان و نوجوانان ما باید این قهرمانان را بشناسند و از آن‌ها بیاموزند، چرا که ایمان، غیرت و بصیرت دینی آنان می‌تواند مسیر زندگی نسل امروز را روشن کند.

امام‌جمعه ابهر در ادامه با قدردانی از زحمات پرستاران گفت: پرستاران در سخت‌ترین شرایط کنار بیماران می‌مانند و بار سنگین مراقبت را بر دوش می‌کشند. این کار نشانه ایمان، صبر و نوع‌دوستی است. جامعه باید قدردان این قشر فداکار باشد.

مرادپور با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: جنگ ما فقط یک درگیری نظامی نبود، بلکه تبلور فرهنگ عاشورایی بود. در جبهه‌ها اسلام در عمل تجلی یافت؛ اخلاص، ایثار، توکل و ایمان در رفتار رزمندگان دیده می‌شد. دفاع مقدس دانشگاهی بود که در آن انسان‌سازی و اخلاق عملی آموزش داده می‌شد.

وی تأکید کرد: برای بیان اخلاص و معنویت نیازی نیست به تاریخ‌های دور برویم. انسان‌های مخلص و مؤمن در همین دوران زندگی کرده‌اند و می‌توانند شاهد مثال آموزه‌های دینی باشند. این الگوها باید به نسل جوان معرفی شوند تا روح ایمان و مقاومت در جامعه زنده بماند.

امام‌جمعه ابهر با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره سفر رئیس‌جمهور آمریکا به منطقه گفت: رهبر انقلاب در همان ابتدا با یک جمله کوتاه اما پرمعنا پاسخ توطئه‌های دشمن را دادند؛ فرمودند: "به همین خیال باش! " این جمله کوتاه، تمام ادعاهای آمریکا درباره نابودی توان هسته‌ای ایران را بی‌اعتبار کرد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر ضربه سنگینی از مقاومت خورد و میلیاردها دلار خسارت دید؛ این نتیجه ایستادگی ملت ایران و جبهه مقاومت است که توانسته نقشه‌های دشمن را خنثی کند.

امام جمعه ابهر همچنین با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ نرم و عملیات روانی دشمن تصریح کرد: دشمن با پازل‌سازی رسانه‌ای تلاش دارد افکار عمومی را منحرف کند. گاهی حتی یک سخن حق، اگر در زمان و مکان نامناسبی بیان شود، می‌تواند در خدمت دشمن قرار گیرد. باید مراقب باشیم که در زمین دشمن بازی نکنیم و به‌جای خودزنی، دشمن را هدف بگیریم.

مرادپور با اشاره به تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر در آمریکا و اروپا گفت: امروز ملت‌های غربی دیگر فریب شعارهای دروغین دموکراسی‌طلبی آمریکا را نمی‌خورند. مردم در خودِ آمریکا به خیابان آمده‌اند و نشان داده‌اند بزرگ‌ترین دشمن دولت آمریکا، مردم این کشورند. حتی در اروپا و آمریکا جوانان با پرچم فلسطین در تظاهرات شرکت می‌کنند و علیه رژیم صهیونیستی شعار می‌دهند. این نشانه بیداری ملت‌ها و نتیجه مقاومت ملت ایران و محور مقاومت است.

وی با دعا برای اقتدار اسلام و عزت ملت ایران گفت: جبهه مقاومت در حال پیروزی است و دشمنان اسلام به بن‌بست رسیده‌اند. ملت ایران با ایمان، بصیرت و مقاومت خود، نقشه‌های دشمن را یکی پس از دیگری خنثی کرده و عزت و اقتدار خود را در عرصه بین‌الملل تثبیت نموده است.