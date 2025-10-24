تساوی یک نیمه ای چادرملو و خیبر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال چادرملو خیبر در هفته هشتم لیگ برتر امروز جمعه دوم آبان و از ساعت ۱۶:۳۰ با قضاوت سید رضا مهدوی به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

چادرملویی‌ها از همان دقایق ابتدایی با اجرای برنامه‌های هجومی، چند موقعیت خطرناک روی دروازه خیبر خلق کردند که در یکی از این حملات، توپ محکم بازیکن میزبان به تیرک دروازه برخورد کرد و تبدیل به گل نشد.

در ادامه شاگردان اخباری بر فشار خود افزودند تا در دقیقه ۳۴ داور مسابقه پس از بازبینی صحنه با VAR به سود چادرملو اعلام ضربه پنالتی کند.

این فرصت طلایی را هادی حبیبی‌نژاد با ضربه‌ای دقیق به گل تبدیل کرد تا گل اول بازی برای چادرملو به ثمر برسد.

در وقت‌های اضافی نیمه اول داور باز هم با بازبینی صحنه خطا توسط VAR اینبار به سود خیبر پنالتی اعلام کرد و علی شجاعی توانست دروازه چادرملو را باز کند تا حساب کار یک بر یک شود.