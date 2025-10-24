تساوی آلومینیوم و مس در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آلومینیوم و مس رفسنجان در هفته هشتم لیگ برتر امروز جمعه دوم آبان و از ساعت ۱۷ در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

دو تیم که به دنبال کسب امتیاز کامل این دیدار بودند، بازی را با احتیاط آغاز کردند و بیشتر دقایق ابتدایی در میانه میدان سپری شد.

شاگردان سید مجتبی حسینی با پاس‌کاری‌های سریع و حرکات از کناره‌ها سعی داشتند خطوط دفاعی تیم تحت هدایت رسول خطیبی را باز کنند، اما مدافعان مس با تمرکز بالا اجازه موقعیت‌سازی جدی ندادند. در مقابل، مس رفسنجان نیز روی ضدحملات برنامه داشت و در چند صحنه تا آستانه باز کردن دروازه آلومینیوم پیش رفت، اما ضربات نهایی بازیکنان این تیم دقت لازم را نداشت.

در دقایق پایانی نیمه نخست نیز دو تیم بر شدت حملات خود افزودند، اما بی‌دقتی در زدن ضربات آخر باعث شد توپ از چارچوب‌ها عبور نکند. در نهایت تلاش بازیکنان دو تیم نتیجه‌ای در برنداشت تا نیمه اول این دیدار متعادل با تساوی بدون گل خاتمه پیدا کند.

* کامران غلامی