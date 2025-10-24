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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

بودجه ۱۴۰۵ بر اساس قانون یکم دی ماه به مجلس تقدیم می‌شود

بودجه ۱۴۰۵ بر اساس قانون یکم دی ماه به مجلس تقدیم می‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مسئولان سازمان برنامه موظفند بودجه سال ۱۴۰۵ را در تاریخ یکم دی ماه و بودجه شرکت‌های دولتی را در تاریخ ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه درباره چرایی بررسی نحوه تنظیم بودجه سنواتی در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با توجه به اصلاحات ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، دیگر ما نمی‌توانیم احکامی را در بودجه منعکس کنیم.

نماینده مردم «تربت‌حیدریه و مه ولات» در مجلس با اشاره به دغدغه دولت در این زمینه افزود: دولت در این بخش نگران است که نکند، انسدادهایی در مسیر بودجه‌نویسی پیش بیاید، لذا قصد دارد برخی مواردی را که در قوانین بودجه سال‌های قبل موجود بوده به عنوان قانون دائم آوَرد تا ما در بودجه درباره آنها تصمیم‌گیری کنیم چون ما قانون دیگری نداریم تا درباره آن تصمیم گیری کنیم. بنابراین این موارد یا در قالب پیش‌نویس نحوه تنظیم بودجه‌های سنواتی و یا تحت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) در مجلس مطرح خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه تاکید کرد: مسئولان سازمان برنامه موظفند که بودجه سال ۱۴۰۵ را در تاریخ یکم دی ماه و بودجه شرکت‌های دولتی را در تاریخ ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کنند. هدف کمیسیون برنامه و بودجه ایجاد انسجام و شفافیت بیشتر در ساختار بودجه و جلوگیری از تکرار احکام موقت در قوانین سنواتی است.

کد مطلب 6632882
روح اله صابرزاده

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    نظرات

    • مالباخته بورس IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
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      پاسخ
      بعد از ۵ سال هم حاضر نیستید پول ما را پس بدید سود نخواستیم پول خودمان را بدید

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