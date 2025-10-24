به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی جمعه شب در نشست خبری پس از دیدار برابر فولاد خوزستان که با پیروزی یک بر صفر تیمش همراه بود، با ابراز احترام به یحیی گل‌محمدی، سرمربی فولاد، گفت: بحث فنی با آقای گل‌محمدی ندارم؛ وی به‌نظر من بهترین و پرافتخارترین مربی فوتبال ایران هستند و تیم فولاد نیز یکی از بهترین تیم‌های لیگ برتر است.

وی با اشاره به تفاوت عملکرد تیمش نسبت به بازی‌های گذشته، افزود: در دیدار قبلی نیز مالکیت خوبی داشتیم و موقعیت‌هایی خلق کردیم، اما توپ‌هایمان تبدیل به گل نمی‌شد. در این بازی، خوشبختانه موقعیت‌ها به ثمر رسید و توانستیم مقابل تیم خوب فولاد، نمایشی قابل قبول ارائه دهیم.

رضایی ادامه داد: از یحیی گل‌محمدی بسیار آموخته‌ایم و وی برای ما قابل احترام هستند. حضورم در این نشست خبری نیز به احترام شما عزیزان و رسانه‌هاست. صحبت خاصی ندارم جز اینکه خوشحالیم توانستیم این بازی سخت را با پیروزی پشت سر بگذاریم.