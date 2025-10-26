ماجرای مدیری که هزینه عروسی اش را برای نوسازی مدرسه داد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - امیرماهان محمدی یکتا: دبستان امام علی (ع) روستای حیدرآباد پاکدشت، که تا تابستان گذشته به حالت نیمه‌مخروبه درآمده بود، با تلاش و ایثار مدیر مدرسه و همسرش، همراه با کمک خیرین، بازسازی شد و حالا به عنوان نمادی از تعهد فرهنگیان به آموزش فرزندان کشورمان، در حال پذیرایی از دانش‌آموزان است، این اقدام، که با صرف هزینه‌های شخصی و جذب کمک‌های مردمی انجام گرفته، نشان‌دهنده روحیه فداکاری در میان جامعه آموزشی است و می‌تواند الگویی برای سایر مناطق محروم باشد.

روستای حیدرآباد، واقع در شهرستان پاکدشت استان تهران، با جمعیت حدود دو هزار نفر، یکی از مناطق روستایی است که با چالش‌های آموزشی روبرو بوده است، مدرسه امام علی (ع)، تنها مدرسه ابتدایی این روستا، سال‌ها با ساختمان قدیمی و فرسوده خود، دانش‌آموزان را در شرایط نامناسبی پذیرایی می‌کرد.

ساختمان مدرسه، که قدمتی بیش از ۳۰ سال داشت، با دیوارهای ترک‌خورده، کلاس‌های نم‌دار و حیاطی نامرتب، دیگر پاسخگوی نیازهای آموزشی نبود، کمتر از دو ماه مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، مدیر مدرسه، فاطمه هداوند میرزایی، تصمیم به بازسازی اساسی آن گرفت، این تصمیم، نه تنها یک اقدام اداری، بلکه نمادی از عشق به تعلیم و تربیت بود.

فاطمه هداوند میرزایی، مدیر مدرسه امام علی روستای حیدرآباد پاکدشت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: می‌دانستم این فرصت فقط در تابستان وجود دارد. مدرسه وضعیت خوبی نداشت و دانش‌آموزان شایسته محیطی بهتر بودند.

او این موضوع را با همسرش در میان گذاشت و همسرش نیز بلافاصله موافقت کرد، همسر خانم هداوند میرزایی، که نامش محمد است، در این باره می‌گوید: همسرم به من خیلی اصرار کرد و گفت، که این کار را انجام دهیم. وقتی آمدم و مدرسه را دیدم، واقعاً وضعیت خوبی نداشت. تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم.

وقتی خانم مدیر هزینه عروسی اش را خرج نوسازی مدرسه می‌کند

این زوج جوان، که بیش از یک سال از عقدشان می‌گذشت، بودجه‌ای را برای برگزاری جشن عروسی و شروع زندگی مشترک کنار گذاشته بودند، اما اولویت برای آن‌ها شادی کودکان روستا بود.

هداوند میرزایی توضیح می‌دهد: این شد که محمدآقا هم آستین‌ها را بالا زد و دست به کار شد، خیلی زود ورق برگشت، از کلاس‌ها تا حیاط مدرسه، همه جا نو شد.

کار بازسازی با سرعت آغاز شد و شامل تعمیر دیوارها، کف‌پوش کلاس‌ها، نصب تجهیزات آموزشی جدید و زیباسازی حیاط بود، یکی از دانش‌آموزان مدرسه، که حالا با ذوق به کلاس‌های نو می‌رود، به خبرنگار مهر می‌گوید: مدرسه حالا قشنگ شده و جایی برای درس خواندن است.

این اقدام، نه تنها مدرسه را نجات داد، بلکه روحیه‌ای تازه به روستا بخشید. خانم هداوند میرزایی با خوشحالی می‌گوید: شادی من واقعاً همین است که این لحظه را ببینم؛ بچه‌ها احساس آرامش و خوشحالی دارند.

اولویت برای این مدیر مدرسه، شادی دانش‌آموزان بود، حتی اگر پای جشن ازدواج‌شان در میان باشد، همسرش در گفتگو با خبرنگار مهر می‌افزاید: بالای یک سال است که عقد هستیم با خانمم و بودجه‌ای را در نظر گرفته بودیم که برویم به قول معروف سر خانه زندگی خودمان، اما وقتی آمدم مدرسه را دیدم، ترجیح دادم که بازسازی را شروع کنیم.

خیرین با شنیدن ماجرای ایثارگری خانم مدیر، کمک‌های خود را ارسال کردند

کار بازسازی با اندک بودجه شخصی آغاز شد، اما خیلی زود آدم‌های زیادی را همراه کرد. خیرین محلی و حتی خارج از روستا، با شنیدن داستان این ایثار، کمک‌های مالی خود را ارسال کردند.

در نهایت، مدرسه امام علی روستای حیدرآباد با جذب سه میلیارد کمک خیرین، کاملاً بازسازی شد، این کمک‌ها شامل تعمیرات ساختمانی، خرید تجهیزات آموزشی مانند میز و صندلی‌های جدید، و حتی نصب سیستم‌های هوشمند برای کلاس‌ها و گل کاری مدرسه بود.

حالا مدرسه نه تنها ظاهر نو دارد، بلکه امکانات بهتری برای آموزش ارائه می‌دهد. خانم هداوند میرزایی می‌گوید: امسال مهمان‌های جدید داریم که کلاس اول‌مان آمده‌اند برای ثبت‌نام. و اینکه خدا را شکر، با بازسازی مدرسه‌مان توانستیم دانش‌آموزانی که از اینجا رفته بودند، دوباره برگردانیم به مدرسه.

این داستان، فراتر از یک بازسازی ساده، نمادی از مهربانی و ایثار در جامعه آموزشی است. در روستایی مانند حیدرآباد، که دسترسی به امکانات شهری محدود است، مدرسه نقش مرکزی در زندگی کودکان دارد، بچه‌ها در کلاس‌های این مدرسه حالا مهربانی را نه تنها یاد می‌گیرند، بلکه احساس می‌کنند.

مدیر مدرسه و همسرش، با این اقدام، نشان دادند که آموزش می‌تواند اولویت زندگی باشد. این ایثار، یادآور داستان‌های مشابه در سایر نقاط کشور است، جایی که فرهنگیان با دستان خالی، بنای تعلیم را استوار می‌کنند.

بیش از ۵۰ درصد مدارس روستایی پاکدشت نیاز به بازسازی دارند

روستای حیدرآباد، با موقعیت جغرافیایی نزدیک به پاکدشت، از جمله مناطق روستایی است که با توسعه شهری تهران همجوار شده، اما همچنان با مشکلات آموزشی روبرو است، طبق آمار آموزش و پرورش پاکدشت، بیش از ۵۰ درصد مدارس روستایی این شهرستان نیاز به بازسازی دارند، اقدام خانم هداوند میرزایی می‌تواند الگویی برای همه ما باشد.

در شرایطی که بودجه دولتی محدود است، نقش خیرین و ایثار شخصی برجسته می‌شود. این مدرسه حالا نه تنها برای دانش‌آموزان محلی، بلکه برای روستاهای اطراف هم جذاب شده و تعداد ثبت‌نامی‌ها افزایش یافته است.

در مراسم افتتاحیه مدرسه، که با حضور مسئولان محلی و خیرین برگزار شد، دانش‌آموزان با شادی از کلاس‌های نو استقبال کردند. یکی از والدین به خبرنگار مهر می‌گوید: این مدرسه حالا جای درس خواندن شده، نه جایی برای نگرانی از سقف ریزشی.

این تغییرات، تأثیر اجتماعی عمیقی دارد؛ مدرسه نو، انگیزه یادگیری را افزایش می‌دهد و به توسعه روستا کمک می‌کند. خانم هداوند میرزایی تأکید می‌کند که هدف نهایی، تربیت نسل آینده با آرامش است.

این ماجرا، در میان اخبار روزمره، پیامی از امید و فداکاری می‌دهد و مدرسه امام علی (ع) حالا نه تنها یک ساختمان نو، بلکه نمادی از مهربانی است که نسل‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.