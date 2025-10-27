استاندار کرمان: اختیارات استانداران در شورای عالی معادن افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در نشست نمایندگان مجلس و استانداران شرق کشور با رئیس مجلس شورای اسلامی که در تهران برگزار شد، با اشاره به چالش‌ها، کمبودها و مشکلات استان‌های شرقی گفت: ما نیازمند ساختار رسمی و قانونی در نگاه ویژه به مسائل شرق کشور هستیم که به توسعه منطقه کمک می‌کند.

وی با اشاره به ضعف حوزه بزرگراهی و ریلی شرق کشور افزود: با اینکه کرمان نسبت به بعضی از استان‌های شرقی، در حوزه زیربنایی برخوردارتر است؛ اما کمبود ریل در این استان احساس می‌شود.

استاندار کرمان به حجم بالای فعالیت‌های معدنی در استان کرمان اشاره داشت و گفت: برای انتقال کالا به ویژه از سواحل دریای عمان به داخل کشور به ریل و بزرگراه نیاز است که بعضاً تعریف شده و حمایت دولت را می‌خواهد، ضمن اینکه بخش خصوصی نیز اعلام آمادگی کرده است.

طالبی، به راهبرد پیشران استفاده از انرژی‌های نو پرداخت و گفت: کرمان در حوزه انرژی خورشیدی کار کرده و فعالیت در این زمینه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان، مدیریت هوشمند آب در مصرف و انتقال را از نیازهای اصلی عنوان کرد و در خصوص توسعه صنایع مزیت‌دار در شرق کشور گفت: استان‌های شرقی کشور ظرفیت‌های معدنی خوبی دارند و از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود به افزایش اختیارات استانداران به ویژه در حوزه شورای عالی معادن کمک کند.

طالبی، با اشاره به پیش‌بینی برنامه هفتم توسعه برای رشد ۱۳ درصدی بخش معدن تصریح کرد: با افزایش اختیارات استانداران، اطمینان می‌دهم که نیمی از این عدد در استان کرمان قابلیت تحقق دارد.

استاندار کرمان از اهمیت تغییر الگوی کشت و توجه به کشاورزی صادرات‌محور با توجه به موقعیت‌های مناطق شرق کشور گفت و افزود: نگاه امنیتی به شرق کشور باعث شده که در حوزه گردشگری بر اساس ظرفیت‌های موجود کار صورت نگیرد و علی‌رغم وجود زیباترین اقلیم‌ها و کویرها، اما سرمایه‌گذاری انجام نشود.

وی، بسته‌های تشویقی ویژه شرق کشور در حوزه مالیات، بیمه و تسهیلات با رویکرد توسعه پایدار را مطرح کرد.