سعیده موسوی‌زاده شاعر کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتاب تازه‌اش با نام «جهان‌بینی شست پا»، گفت: این کتاب، مجموعه‌ی شعر طنز نوجوان است و در آن شعرهای چند سال اخیر من است.

در این شعرها سعی کرده‌ام با زاویه‌دید نوجوان امروز به مسائل نگاه کنم. شعرها با چاشنی طنز و نقد، دغدغه‌های این گروه سنی و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی مربوط به آنها را بیان می‌کند و بیشتر شعرها نیمایی و بعضی از آنها کلاسیک است.

یادم نیست آخرین کتاب «شعر طنز نوجوان» که خوانده‌ام کدام بوده است

موسوی‌زاده ادامه داد: از انتشارات قدیانی فراوان سپاسگزارم که بسیار حرفه‌ای و با دقت و حوصله این مجموعه را به چاپ رسانده‌اند. کتاب دارای عطف با ذکر عنوان و نام شاعر و ناشر است و تعداد صفحات، مناسب این گروه سنی است. به نظرم این استاندارد کتاب نوجوان است، چون وقتی که در کتابخانه یا قفسه کتاب‌فروشی قرار می‌گیرد، نوجوان‌ها می‌توانند با دیدن عطف آن به موضوع کتاب پی ببرند و آن را انتخاب کنند. خوشبختانه کتاب‌سازی، صفحه‌آرایی و طرح جلد کتاب خیلی خوب است و برای آن یونیفرم «شعر طنز نوجوان» زده‌اند. امیدوارم در روزگاری که شعر طنز نوجوان نداریم، این کتاب دیده و خوانده شود و مورد توجه کارشناسان این حوزه قرار گیرد.

این شاعر درباره تجربه‌های قبلی‌اش در شعر طنز نوجوان، گفت: اولین کتاب شعر طنز نوجوان من با نام «مرغ همسایه غاز است» را انتشارات چرخ و فلک منتشر کرده است. این کتاب در برنامه‌ «دو پنجره» کانون مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نوجوانان خیلی خوب از آن استقبال کردند. بچه‌ها می‌گفتند موضوعات این شعرها دغدغه‌ ماست و کاش کتاب‌های طنز از این دست بیشتر باشد که مشکلات ما و مخصوصا دوران بلوغ را بیان کند.

وی افزود: کتاب «مرغ همسایه غاز است» مجددا به سفارش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در تیراژ ده هزار جلد برای تجهیز کتابخانه‌های کانون چاپ شد و در نهمین دوره از جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان مورد تقدیر قرار گرفت.

موسوی‌زاده در پایان با اشاره به اهمیت شعر طنز نوجوان، گفت: متأسفانه سال‌هاست «شعر طنز نوجوان» در کشور نداریم و خود من یادم نیست آخرین کتاب شعر طنز نوجوان که خوانده‌ام کدام بوده است. به نظرم شعر طنز کمک می‌کند به نوجوان‌ها نزدیک شویم و بتوانیم با چاشنی طنز و زاویه نگاه آنها به مسائل نوجوانان بپردازیم.