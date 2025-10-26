دلیل خودکشی دستیاران و دانشجویان؛ غربالگری سلامت روان اجباری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی در نشست خبری که امروز یکشنبه چهارم آبان‌ماه در محل وزارت بهداشت برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه و تقدیر از مقاومت و همدلی مردم، گفت: دانشگاه نماد قدرت کشور است. با برنامه‌ریزی فعالیت‌ها را در محوریت عقلانیت، معنویت و نوآوری در سال تحصیلی جدید شروع کردیم.

وی با اشاره به اهمیت مسائل رفاهی دانشجویان، گفت: ما تلاش کردیم مسائل رفاهی را همان‌گونه که در شأن دانشجویان است، تأمین کنیم. نیاز به خوابگاه یک نیاز مستمر در دانشگاه‌ها است. ما در خوابگاه‌ها با مشکل مواجه هستیم. ظرفیت پذیرش دانشجو افزایش یافته و افزایش خوابگاه‌ها به سرعت امکان پذیر نبوده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به تهیه خوابگاه‌های استیجاری، ادامه داد: تلاش کردیم که دانشجو سرپناهی داشته باشد و به دنبال خوابگاه استیجاری و مشارکتی رفتیم. همچنین برای فراهم کردن سرپناه برای دانشجویان مجبور شدیم ظرفیت خوابگاه‌ها را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۸ هزار تخت خوابگاهی نیمه‌ساخته داریم، گفت: در این ماه‌ها چند صد تخت خوابگاهی آماده شده ولی آماده‌سازی بقیه آن‌ها نیاز به منابع دارد تا بتوانیم آن‌ها را در اختیار دانشجویان قرار دهیم. همچنین تلاش‌های زیادی کردیم که از منابع دولتی فراتر از آنچه که تخصیص داده شده، برای آماده‌سازی خوابگاه‌ها استفاده کنیم.

حبیبی ضمن تشکر از پیگیری‌های مستمر در این زمینه و همچنین تلاش‌های نمایندگان مجلس برای تأمین منابع، ادامه داد: خوابگاه‌های نیمه‌ساز نیاز به ۱۷ هزار میلیارد بودجه دارند. سازمان برنامه و بودجه ۸ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته و قرار شده که ۴ همت در آبان ماه برای خوابگاه‌های نیمه‌ساز اختصاص داده شود.

وی به راه‌اندازی کمپین «خوابگاه اتاقی به وسعت آینده» برای دعوت مردم و خیرین برای ساخت خوابگاه‌ها اشاره کرد و گفت: ما کمپینی برای خوابگاه‌ها در نظر گرفتیم و از مردم می‌خواهیم که به فرزندانشان در این زمینه کمک کنند. بسیاری از خیرین به دانشگاه ساختن و مدرسه ساختن کمک می‌کنند امروز باید در خوابگاه ساختن نیز کمک کنیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی اظهار کرد: ما ۳۰۰ هزار دانشجو داریم که نیمی از آن‌ها غیر بومی هستند. امروز ۹۶ هزار تخت خوابگاهی داریم که ۴ هزار تخت استیجاری است. ۲۸ هزار تخت خوابگاهی در حال ساخت است و اگر این میزان نیز ساخته شود، ۲۰ هزار تخت نیز هنوز کم داریم که به ایده‌آل برسد. این کمپین راه‌اندازی شده تا بتوانیم هر چه زودتر این تخت‌های خوابگاهی را آماده کنیم.

حبیبی با اشاره به بازنگری آئین‌نامه شورای صنفی گفت: آئین‌نامه جدید شوراهای صنفی تدوین و به زودی ابلاغ خواهد شد و شرایط حضور دانشجویان در حوزه‌های فرهنگی را فراهم کردیم.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌هایی که این هفته برگزار خواهد شد، جشنواره سیمرغ است که بیش از ۶۰ رشته فرهنگی و هنری دانشجویان در آن رقابت خواهند کرد. حتی در تدوین و طراحی کار نیز دانشجویان مشارکت دارند. همچنین در آذرماه المپیاد ورزشی دختران دانشجو برگزار می‌شود و بیش از ۲ هزار دانشجو در آن رقابت می‌کنند.

وی تاکید کرد: دانشجو برای ما یک اصل است و در تمامی برنامه‌ها از ظرفیت دانشجویان استفاده می‌کنیم. کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، دینی و … منابع مورد نیاز اختصاص پیدا نکرد ولی در تلاشیم کانون‌های فعال استفاده کنیم و منابع خاص برای آن‌ها در نظر بگیریم.

حبیبی اظهار کرد: تندیس دانش و خرد سال گذشته به دکتر پروین پاسالار تقدیم شد. امسال نیز به سه نفر از اساتید اعطا می‌شود. وظیفه ما قدرشناسی و ترویج فرهنگ قدرشناسی است تا الگوهای راه و رسم زندگی به دانشجویان را معرفی کنیم.

وی افزود: از ۱۶ آذر تا ۱۶ دی‌ماه را به عنوان ماه دانشجویان شهید تعیین کردیم تا شهدای دانشجو را معرفی کنیم. همچنین در این دوران دانشجویان نخبه نیز معرفی خواهند شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در مورد خودکشی دانشجویان گفت: حتی یک خودکشی در میان دانشجویان بسیار بسیار زیاد است. ولی بررسی‌ها نشان داده خودکشی در میان جمعیت دانشجویان از میانگین خودکشی جامعه کم‌تر است.

وی افزود: هرچقدر فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه کاهش پیدا کرده، خودکشی نیز افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل خودکشی در دانشجویان سال بالاتر و رزیدنت‌های نیز بیشتر است.

حبیبی با تاکید بر اهمیت خبررسانی در مورد خودکشی گفت: وقتی یک خودکشی اتفاق می‌افتد این خبر دست به دست می‌شود در گروه‌ها و صفحات مجازی و خود این اتفاق سبب خطر در میان افراد مستعد و افرادی است که افکار خودکشی دارند. ترویج و دست به دست کردن این خبر و توجه فوق‌العاده به آن سبب می‌شود سایرین نیز در معرض خطر قرار بگیرند.

معاون فرهنگی و دانشجویی با بیان اینکه پایه خودکشی مسائل روحی و روانی است و ما امسال غربالگری همه دانشجویان را اجباری کردیم و غربالگری سلامت روان نیز در آن وجود دارد. در این زمینه افرادی که نیاز به رسیدگی بیشتر دارند مورد توجه قرار خواهند گرفت.

وی تاکید کرد: رسانه در این زمینه اهمیت بسیاری دارد. هدف ما نیست که این خبرها را مطرح نکنیم ولی باید در نحوه خبررسانی توجه داشته باشیم.