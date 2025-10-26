جزئیات تصمیم جدید محمود عباس درباره ریاست تشکیلات خودگردان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، بیانیه‌ای قانونی صادر کرد که بر اساس آن، در صورت خالی شدن پست ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین و نبود شورای قانون‌گذاری، نایب رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین، به‌طور موقت مسئولیت ریاست تشکیلات را برعهده خواهد گرفت.

این دوره موقت نباید بیش از نود روز ادامه یابد و در این مدت، انتخابات آزاد و مستقیم برای انتخاب رئیس جدید طبق قانون انتخابات فلسطین برگزار می‌شود.

در صورتی که به‌دلیل «قوه قاهره» (شرایط اضطراری یا غیرقابل‌کنترل) برگزاری انتخابات در این مدت ممکن نباشد، شورای مرکزی فلسطین می‌تواند تنها یک بار و برای مدت دیگری آن را تمدید کند.

محمود عباس تاکید کرد: با توجه به ضرورت‌های منافع ملی عالی برای حفظ ثبات، این بیانیه قانون اساسی را صادر کردیم تا اصل تفکیک قوا و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از طریق انتخابات آزاد و سالم را مورد تأکید قرار دهیم.