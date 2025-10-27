دارابی:۱۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی ایلام آبی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح دوشنبه در جلسه بررسی پروژه‌های مصوب سفر ریاست‌جمهوری در حوزه آب اظهار کرد: روند تملک اراضی سد سیکان، آخرین وضعیت اجرایی سد میمه، تخصیص اعتبارات مصوب برای ارتقای تصفیه‌خانه و تکمیل فاضلاب شهر ایلام، پروژه آبرسانی به ملکشاهی و روستاهای تابعه، و طرح‌های رفع تنش آبی در ۱۱ شهر استان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیشرفت پروژه‌های آبی استان گفت: سد میمه تاکنون ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تحقق تعهدات وزارت نیرو از محل صندوق توسعه ملی، تا پایان پاییز امسال حدود ۱۷۰۰ هکتار دیگر به اراضی آبی استان افزوده خواهد شد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تکمیل نهایی تصفیه‌خانه ملکشاهی خبر داد و افزود: هوشمندسازی، محوطه‌سازی و بهره‌برداری از ایستگاه پمپاژ شماره ۳ از جمله اقدامات در دستور کار این پروژه مهم است.

معاون عمرانی استاندار ایلام با تأکید بر اهمیت مصوبات سفر ریاست‌جمهوری اظهار داشت: این مصوبات با پیش‌بینی بودجه عمرانی مناسب و تخصیص به‌موقع منابع، زمینه‌ساز رشد بی‌سابقه زیرساخت‌های استان به‌ویژه در حوزه آب بوده و نقش مؤثری در تقویت تاب‌آوری مناطق کم‌برخوردار ایفا می‌کند.