دیدار وزیر کشور عمان با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمود بن فیصل آل البو سعیدی، وزیر کشور عمان، ظهر امروز با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران دیدار و گفتگو کردند.
این نشست به بررسی همکاریهای دوجانبه و مسائل امنیتی منطقهای اختصاص داشت.
وزیر کشور عمان، ظهر امروز با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمود بن فیصل آل البو سعیدی، وزیر کشور عمان، ظهر امروز با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران دیدار و گفتگو کردند.
این نشست به بررسی همکاریهای دوجانبه و مسائل امنیتی منطقهای اختصاص داشت.
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