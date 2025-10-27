به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز دوشنبه در ستاد بزرگداشت سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، با اشاره به شعار انتخاب‌شده برای هفته کتاب «بخوانیم برای ایران»، آن را فراخوانی فرهنگی و سیاسی برای بازآفرینی میدان‌های معنا و قدرت دانست و اظهار داشت: این شعار باید در رأس برنامه‌های فرهنگی ادارات و نهادها قرار گیرد تا انسجام ملی و امیدآفرینی در جامعه تقویت شود.

وی با تأکید بر اینکه هفته کتاب نباید محدود به اقدامات نمادین و تبلیغاتی باشد، بر لزوم تدوین برنامه‌های ماندگار و فراگیر تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست تا علاوه بر برنامه‌های درون‌سازمانی، در طراحی و اجرای برنامه‌های استانی مشارکت فعال داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان استان بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های نهادهایی چون دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها، صداوسیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، امور بانوان و خانواده تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی هدفمند موجب می‌شود همه اقشار جامعه بتوانند از برنامه‌های هفته کتاب بهره کافی را ببرند.

روانشاد از برگزاری دیدارهای چهره‌به‌چهره با ناشران، نویسندگان، کتابداران و کتاب‌فروشان، برپایی جشنواره‌ها و مسابقات عمومی، و بزرگداشت چهره‌های شاخص حوزه کتاب خبر داد و گفت: این اقدامات فرصتی برای حضور پویا و فعال دستگاه‌ها در عرصه فرهنگ است.

وی به اهمیت همدلی و تجربه‌محوری در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد: هفته‌ای پربار در حوزه ترویج کتاب و کتاب‌خوانی در استان رقم خواهد خورد.