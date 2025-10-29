واکنش سوئد به کشتار جمعی در الفاشر سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه سوئد امروز چهارشنبه با صدور بیانیهای وقوع کشتارهای وسیع در سودان را محکوم کرد.
در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه سوئد در این خصوص آمده است: نیروهای واکنش سریع مسئولیت حفاظت از غیرنظامیان در مناطق تحت کنترل خود در سودان را بر عهده دارند.
این بیانیه اضافه میکند: همه طرفها در سودان باید به قوانین بینالمللی بشردوستانه احترام بگذارند و به میز مذاکره بازگردند.
نیروی مشترک مسلح در دارفور واقع در غرب سودان دیروز نیروهای واکنش سریع را به کشتن ۲ هزار غیرنظامی در شهر الفاشر طی روزهای ۲۶ و ۲۷ اکتبر متهم کرد.
شهر محاصره شده الفاشر طی روزهای گذشته شاهد نبردهای شدیدی بین ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع بود که روز یکشنبه کنترل بخشهایی از شهر از جمله مقر ارتش را اعلام کردند. گفته میشود پس از تحت کنترل گرفتن شهر الفاشر، اعدامهای دسته جمعی در این شهر آٰغاز شده است.
نیروهای مسلح مشترک که در کنار ارتش سودان علیه نیروهای واکنش سریع میجنگند، اعلام کردند که شبهنظامیان واکنش سریع جنایات وحشتناکی را علیه غیرنظامیان بیگناه در شهر الفاشر مرتکب شدهاند و بیش از ۲ هزار شهروند غیرمسلح، که بیشتر آنها زن، کودک و سالمند بودند را در سکوت جهانی اعدام کردهاند.
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