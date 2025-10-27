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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

مهدی تاج: بازی های کشورهای اسلامی شبیه به جام جهانی کوچک فوتسال است

مهدی تاج: بازی های کشورهای اسلامی شبیه به جام جهانی کوچک فوتسال است

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: در فوتسال آسیا آقایی و بزرگی می کنیم و امیدوارم این روند را ادامه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج با حضور در تمرین تیم ملی فوتسال ایران قبل از اعزام به رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: فرگوسن (سرمربی پیشین منچستریونایتد) می‌گفت: «من از خلق و خوی مربی حریف متوجه می‌شدم برنده بازی هستم یا نه»! حالا هم وقتی سرمربی تیم ملی فوتسال می‌گوید ما قهرمان می‌شویم نشان دهنده روحیه خوبی است که داریم.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: دو بازی تدارکاتی خوب با روسیه که یکی از تیم‌های قدرتمند فوتسال دنیاست برگزار کردیم که کمک خواهد کرد. بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی هم درست است تمام دنیا حضور ندارند اما تمام همگروهی های ما در جام جهانی هستند و به نوعی جام جهانی کوچک است که امیدوارم قهرمان شویم. خودم هم به این عنوان خیلی امید دارم و شاید در آنجا (ریاض) حضور پیدا کردم.

تاج ادامه داد: آقایی شما (فوتسال) در آسیا اثبات شده است. وقتی دو نفر از سه نفر جزو بهترین‌های این رشته می‌شوند نشان دهنده خوب بودن ماست که بزرگی می‌کنیم.

کد مطلب 6636397

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