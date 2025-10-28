میر محمد غراوی در حاشیه بازدید میدانی از محور کلاچای - رحیم‌آباد - قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طول این محور در محدوده استان گیلان حدود ۷۰ کیلومتر و در ادامه مسیر تا استان قزوین نیز حدود ۱۱۰ کیلومتر است که در صورت تأمین اعتبارات لازم، اجرای کامل آن به سرانجام خواهد رسید.

وی با اشاره به شناسایی ۲۲ نقطه حادثه‌خیز در این مسیر افزود: در بازدید امروز مشخص شد که این محور دارای قوس‌های تند و پیچ‌های خطرناک متعددی است که ایمن‌سازی آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا تردد خودروها با امنیت بیشتری انجام شود.

معاون عمرانی استاندار گیلان با بیان اینکه برای بهسازی این محور امسال ۸۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است، گفت: پیمانکاران در بخش‌هایی از مسیر مستقر شده‌اند و روند عملیات اجرایی با جدیت دنبال می‌شود.

غراوی ادامه داد: به منظور تسریع در اجرای پروژه، اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون ایمنی راه‌های استان و شورای معادن در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان از مصالح حاصل از کناره‌های مسیر در اجرای طرح استفاده کرد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این محور خاطرنشان کرد: مسیر کلاچای - رحیم‌آباد - قزوین پس از تکمیل، علاوه بر تسهیل دسترسی و خدمت‌رسانی به روستاها و مناطق مسیر، نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی محور آزادراه قزوین - رشت خواهد داشت.

‌غراوی تصریح کرد: هدف ما این است که تا پیش از پایان سال، بخش قابل‌توجهی از اعتبارات مصوب جذب و عملیات اجرایی در بخش‌های بحرانی مسیر به مرحله قابل‌قبولی برسد.