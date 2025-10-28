به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه کاهش جزئی را تجربه کرد. این افت، نتیجه مستقیم فشار ناشی از برنامه اوپک‌پلاس برای افزایش تولید است که تأثیر خوش‌بینی‌ها نسبت به قرارداد احتمالی میان آمریکا و چین را خنثی کرد.

در بازار، هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهش ۱ سنت معادل ۰.۰۲ درصد به ۶۵ دلار و ۶۱ سنت رسید. نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با ۲ سنت کاهش (۰.۰۲ درصد) در سطح ۶۱ دلار و ۲۹ سنت معامله شد.

فشار عرضه در آستانه افزایش تولید اوپک‌پلاس

به گفته منابع آگاه، ائتلاف اوپک‌پلاس — شامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش ازجمله روسیه — در نظر دارد دسامبر آینده تولید خود را بار دیگر افزایش دهد. این تصمیم در حالی مطرح می‌شود که ائتلاف یادشده از آوریل سال جاری میلادی، محدودیت تولید را متوقف کرده و به سمت افزایش تدریجی عرضه حرکت کرده است.

تحلیلگران می‌گویند با توجه به نگرانی از بازار اشباع‌شده و رشد ذخایر جهانی، هر نشانه‌ای از افزایش عرضه می‌تواند قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت تحت فشار قرار دهد.

توافق احتمالی آمریکا و چین؛ امیدی که فعلاً اثرگذار نیست

در سوی مقابل، بازارها همچنان به دیدار سران آمریکا و چین چشم دوخته‌اند؛ دیداری که قرار است پنج‌شنبه در کره جنوبی برگزار شود. مقامات دو کشور به دنبال رسیدن به چارچوبی تازه برای توافق تجاری جدید هستند امری که در صورت تحقق می‌تواند به تقویت تقاضا برای نفت کمک کند.

با این حال، تأثیر این خوش‌بینی در برابر نگرانی از افزایش عرضه فعلاً محدود مانده است.

تأثیر تحریم‌های آمریکا و واکنش روسیه

نفت برنت و WTI هفته گذشته پس از اعمال تحریم‌های دولت ترامپ علیه شرکت‌های لوک‌اویل و روس‌نفت روسیه، بیشترین رشد هفتگی قیمت از ژوئن را تجربه کردند. اما تداوم نگرانی‌ها از شرایط عرضه مجدداً جو بازار را نزولی کرده است.

در پی تحریم‌ها، شرکت روس‌نفت — دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیه — اعلام کرده که بخش بین‌المللی فعالیت‌هایش را واگذار خواهد کرد. این شرکت به همراه لوک‌اویل مجموعاً حدود ۵۰ درصد از صادرات نفت خام روسیه را تأمین می‌کنند.

با وجود چنین تحولاتی، تحلیلگران معتقدند بازار جهانی نفت هنوز با ریسک مازاد عرضه و کاهش تقاضای واقعی مواجه است. بنابراین، افت محدود قیمت‌ها در روز سه‌شنبه بیش از آن‌که نشانه‌ای از سقوط باشد، بازتابی از احتیاط بازار در آستانه دیدار سیاسی و تصمیم اوپک‌پلاس تلقی می‌شود.